Мужчина рассказал о падении с высоты 4,5 км с нераскрывшимся парашютом

Житель Австралии Брэд Гай поделился историей своего невероятного спасения после падения с высоты 4,5 километров при нераскрывшемся парашюте. Его откровенное повествование представили в телепередаче SBS Insight.

Происшествие случилось, когда ему исполнилось 22 года. На день рождения он получил в подарок сертификат на парное прыжковое приключение. Когда молодой человек решил воспользоваться подарочным купоном, за этим зрелищем наблюдала вся его семья.

Гай совершал прыжок в тандеме с опытным инструктором. Основной купол не раскрылся, а запасной парашют запутался в стропах. Падение в воздушном пространстве продолжалось около шести-семи секунд. За этот краткий миг мужчина внутренне принял неминуемую гибель.

Инструктору удалось скорректировать траекторию падения в сторону грунтовой насыпи у водоема на поле для гольфа. Обоим прыгунам удалось выжить, однако они получили серьезные повреждения.

Гай вспоминает, что полностью утратил чувствительность в ногах и не мог двигать верхними конечностями. Впоследствии врачи зафиксировали у него перелом позвоночного столба, разрывы шейных связок, множественные трещины в ребрах и обширные гематомы.

Гай уверен, что психологические последствия оказались губительнее телесных ран. Он столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством, сопровождавшимся ночными кошмарами. Почти четыре месяца он практически не покидал своей комнаты и не мог передвигаться без помощи, его матери приходилось помогать ему с приемом пищи и гигиеническими процедурами.

Добавим, что свой выход из этого тяжелейшего состояния он связывает с профессиональной поддержкой психологов.