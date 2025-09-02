За что главный русский анархист хотел набить морду Карлу Марксу

Традиционно имя Карла Маркса ассоциируется с развитием коммунистической идеологии, которая оказала колоссальное влияние на историю XX века. Однако его отношение к России и русским сложно назвать благосклонным. Более того, Маркс не скрывал своей русофобии, что вызывало гнев и недоумение даже среди его соратников. Одним из тех, кто не мог мириться с его взглядами, был Михаил Бакунин — теоретик анархизма, который, по слухам, неоднократно хотел решить конфликт с Марксом “по-мужски”.

Корни русофобии

Карл Маркс, выходец из семьи немецкого адвоката, с юных лет впитал дух европейской элиты, которая воспринимала Россию, как варварскую и отсталую страну. Его взгляды на русскую историю и культуру формировались под влиянием трудов Франциска Духинского — польского историка, который утверждал, что великороссы не являются славянами, а представляют собой смесь монголов и финно-угров. Эта теория, хоть и была позже отвергнута самим Марксом, оставила свой след в его ранних работах.

В своих статьях и письмах Маркс не скупился на резкие высказывания в адрес России. Он называл Московию “варварским образованием”, которое выросло под монгольским игом и продолжало действовать в духе рабской политики. Особенно Маркс критиковал Петра Великого, утверждая, что тот совместил в себе качества монгольского раба и амбиции хана. Подобные взгляды, естественно, не могли остаться незамеченными русскими мыслителями, особенно теми, кто боролся за свободу и равенство.

Конфликт с Герценом

Александр Герцен, один из главных идеологов русского социализма, также испытал на себе неприязнь Маркса. В 1850-х годах он переехал в Лондон, где стал издавать журнал “Колоколъ”, который пользовался популярностью среди русских эмигрантов. Именно Герцен впервые опубликовал “Манифест Коммунистической партии” на русском языке. Однако вместо благодарности со стороны Маркса и Энгельса он получил резкую критику.

Энгельс назвал этот поступок “литературным курьезом”, а сам Маркс не скрывал своего раздражения, считая, что Герцен не имел права распространять его труд без разрешения. Особенно напряженным стал момент, когда Герцена пригласили выступить на митинге в Лондоне, посвященном рабочему движению. Маркс, будучи одним из организаторов мероприятия, категорически выступил против участия Герцена. Причиной этого, по мнению современников, было не столько содержание его выступления, сколько русское происхождение мыслителя. Герцен позже признавался, что Маркс не имел к нему личных претензий — вся проблема была в его национальности.

Бакунин против Маркса

Одним из самых ярких противников Маркса стал Михаил Бакунин — знаменитый русский анархист, который также жил в Лондоне в 1860-х годах. Бакунин и Маркс пропагандировали разные подходы к революционной борьбе: если Маркс считал, что социализм должен быть построен через диктатуру пролетариата, то Бакунин выступал за немедленное уничтожение государства и создание общества на основе анархических принципов.

Конфликт, начавшийся с идеологических разногласий, быстро перешел на личный уровень. Бакунин открыто обвинял Маркса в высокомерии, интригах и стремлении к власти. Маркс, в свою очередь, называл Бакунина “дикарем” и “авантюристом”. Известно, что Бакунин искал повода для прямого выяснения отношений с Марксом, причем не только словесного. По слухам, он хотел вызвать его на дуэль или даже попросту “набить морду”. Однако до открытого столкновения дело так и не дошло.