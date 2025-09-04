История надписи на горе в Геленджике

На склоне горы в Геленджике видна большая белая надпись «ГЕЛЕНДЖИК», заметная даже на спутниковых картах. В 1970-х здесь школьники сложили лозунг «Ленин с нами», но после распада СССР он утратил актуальность, и в 1990-е надпись часто переделывали ради шутки. Геленджик из космоса: как надпись на склоне горы стала символом города - об этом подробнее на сайте Туристас.

В 2008 году журналист Николай Солнопёков предложил заменить старый лозунг названием города. Волонтёры и власти поддержали идею, и на склоне появились огромные буквы высотой около 20 метров, выложенные из камней и окрашенные в белый цвет.

За надписью ухаживают добровольцы: весной и осенью они очищают её от травы, обновляют камни и красят буквы. Последние официальные сведения о таких работах были в 2020 году, но надпись до сих пор хорошо видна.

Сегодня это не просто камни, а символ Геленджика, который можно увидеть с любой точки города и даже сравнить с голливудской надписью — менее масштабной, но столь же важной для жителей.