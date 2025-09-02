Мариуполь – один из старейших городов юга России, Новороссии. Люди здесь селились издревле, но важным пунктом в экономике страны его сделали русские промышленники, и прежде всего Савва Мамонтов. Именно они увидели потенциал транспортного узла и вложили огромные средства и силы, чтобы он появился. Без него никакого Донбасса бы не было. Так 135 лет назад здесь возник Мариупольский морской порт.

Случилось это 2 сентября (21 августа) 1889 года. В этот день в только что построенный порт были поданы 18 железнодорожных вагонов с углем. И погрузили на пароход «Медведица», принадлежащий Русскому обществу пароходства и торговли.

Место, где сейчас стоит Мариуполь было заселено издревле. Фраза, казалось бы дежурная, подходит для любого города, но в данном случае на это стоит обратить внимание.

В 1984 году советские археологи обнаружили здесь повозки со сплошными дисковидными колесами. Научный анализ показал, что сделаны они были самое позднее в XXVII веке до нашей эры, а скорее всего сильно раньше.

Сенсация заключается в том, что до того момента самое древнее колесо находили в Месопотамии и оно было на век младше мариупольского. Таким образом получается, что народ, который здесь тогда жил, изобрел колесо раньше шумеров. А ведь всегда считалось, что именно они подарили это чудо техники человечеству.

Кто жил в то время на берегах Азовского моря, и как себя называли эти люди мы не знаем. Можем судить только по захоронениям, и они показывают преемственность культур — так археологи называют народы, именование которых до нас не дошло. Любопытно, что во времена неолита это были европеоиды, но очень необычные для своего времени – высокие и длинноногие.

Но вот кто обитал начиная с X века до нашей эры знаем уже по имени – киммерийцы. Потом пришли скифы, а их вытеснили сарматы. Это мы ведаем точно, поскольку древние греки, начиная с Гомера, частенько о них писали. Археологи потом подтвердили правдивость. По соседству с нынешним Мариуполем в устье Дона был греческий город Танаис, в котором в I веке до нашей эры побывал историк Страбон.

© Схема Мариупольского порта в начале 1900-х годов

Любопытно, что сам Мариуполь во времена Российской империи заселят именно греки, отсюда и его название – в честь великой княгини Марии Федоровны, жены наследника престола Павла Петровича. Ее имя как раз означало «морская».

Но прежде, чем крымские греки сюда переселятся, тут обитали казаки. Причем не только запорожские, но и донские. После падения Золотой Орды земли оказались пустыми – спасибо крымским татарам, которые устраивали непрерывные набеги.

Казаки облюбовали устье речки Кальмиус – они тут рыбачили. Случалось остаться на зиму, так появились зимовья. А потом соорудили и небольшую крепостцу, которая получила название по речке, постепенно там образовалась и слобода.

Часто город того времени именуют как Адамаха, но в реальности это название озера. В 1754 году полковник Андрей Труха построил Святониколаевскую церковь. В 1778 году городок назвали Павловском, а уже в 1780 году по настоянию митрополита Игнатия закрепляют название Мариуполь, которое в документах Екатерины II использовалось и ранее.

Место было весьма пустынное, поэтому правительство заинтересовано в его заселении. Оно предоставило большие льготы тем, кто сюда переселится, давало подъемные, обеспечивало скотом и посевным зерном. Откликаются крымские греки и переезжают в Мариуполь. Так город снова, как три тысячелетия назад, оказывается связанным с греками.

© Моряки в Мариупольском порту

Но долгое время это был небольшой уездный городок. Пока во второй половине XIX века в России не начинается бурный промышленный рост. В 1882 году к Мариуполю подвели железную дорогу и стало ясно, что мелководная пристань у речки Кальмиус не справится с грузоперевозками. Нужен порт.

Первым это понял промышленник и знаменитый меценат Савва Мамонтов. Собственно, это ему и принадлежала Донецкая каменноугольная железная дорога. На VIII съезде горнопромышленников юга России в Харькове в 1884 году этот вопрос бурно обсуждался. Ведь суда в Азовском море из-за мелководья у берега вынуждены были стоять на внешнем рейде, а груз к ним подвозили на лодках.

Представители властей Мариуполя предложили, как они считали, компромиссное решение – создать каботажный порт, мол это дешевле. Мамонтов выступил резко против и заявил, что должен быть полноценный морской порт.

«Порт должен быть не портом города Мариуполя, а портом для всего юга России, для районов углепромышленного и хлебного», — сказал тогда Мамонтов.

Спустя два года, в 1886 г началось строительство у Зинцовой балки в трех верстах от Мариуполя. Предполагалось, что это займет пять лет, но он был настолько нужен промышленникам, что они не скупились и все работы были завершены за три года.

За это время возвели три мола и два волнолома, сооружена набережная и мощеная дорога к ней от города. От станции Мариуполя проведена железнодорожная ветка. А самое главное – углубили гавань до 4,86 метров.

И вот 2 сентября 1989 года подошли первые 18 вагонов с углем и погрузили его на пароход «Медведица». Началась эксплуатация Мариупольского порта. За очень короткое время он занимает третье место по ассигнованиям в Российской империи. А к концу XIX века по грузообороту почти догнал Одесский порт.

Не потеряно значение и сейчас. Ведь порт соединяется не только с Черным морем, но и через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский каналы с Балтийским, Белым и Каспийскими морями и сейчас может стать важным узлом в возникающем новом транспортном пути Север-Юг. А значит, Мариупольский порт продолжает свою историю.