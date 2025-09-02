Что может рассказать о человеке его фамилия

История связей Руси и Скандинавии окутана легендами и спорами. Отвергая крайности норманнской теории, нельзя отрицать главного: варяги были не мифическими пришельцами, а реальными соседями, которые веками жили, торговали и воевали рядом со славянами. И этот многовековой культурный обмен оставил глубокий след в самой структуре русского общества, в том числе и в наших фамилиях.

© Соцсети

Как скандинавы становились русскими

Еще до легендарного призвания Рюрика скандинавские купцы, наемники и ремесленники активно осваивали земли Северо-Западной Руси. Они селились в Новгородских, Псковских, Вологодских и Архангельских землях, женились на местных женщинах и постепенно ассимилировались. Их потомки через несколько поколений уже считали себя полноправными русскими, а их изначально чужеземные фамилии прошли через процесс естественной русификации.

Как известно, скандинавы торговали с жителями новгородских, псковских земель еще до принятия христианства. Воины разных народов совместно охраняли знаменитый торговый путь «Из варяг в греки».

Купцы и ремесленники, наемники и охотники, искатели приключений, беглые люди – все они переселялись на новые территории в поисках лучшей жизни. Здесь они женились, заводили семьи. Поэтому многие историки причисляют варягов к этнической группе в составе Руси, на которую также распространялись местные законы.

В основном, от скандинавов пошли фамилии людей, чьи предки являлись жителями севера европейской части нашей страны: архангельских, вологодских, псковских и новгородских земель.

Шведские, норвежские, финские, датские

Так исторически сложилось, что среди русских фамилий, имеющих варяжское происхождение, превалируют шведские. Просто наши страны не раз вступали в вооруженные конфликты друг с другом. Например, за время Северной войны (1700-1721 гг.) в плен были захвачены около 20 тысяч солдат и офицеров. Некоторые шведы и норвежцы сдавались русским без боя. Из них около 5 тысяч человек не вернулись на родину после окончания войны: одни остались жить в северо-западных регионах России, а другие были сосланы в Сибирь.

Не желая выделяться среди населения нашей страны, скандинавы сознательно русифицировались. Их фамилии обретали окончания на -ов (-ев) и -ин (-ын), и через три-четыре поколения никто уже не мог с точностью определить происхождение. Так, распространенная среди шведов, норвежцев и финнов фамилия Даль в нашей стране могла превратиться в Далев или Далин, а ее носители сами думали, что она образована от русского слова «даль». Точно так же произошла и фамилия Мальмасов (изначально Мальмас плюс нужное окончание).

Некоторые шведы и норвежцы шли еще дальше. Они не просто прибавляли к своим фамилиям местные окончания, но и буквально переводили их на русский язык. Если скандинавское имя Ян можно соотнести со здешним именем Иван, то некий пленный Янсен буквально становился Ивановым, Петерсен – Петровым, Эмильсен – Емельяновым, Андерсон – Андреевым и т.п.

А вот фамилию Кнутсен никто не переводил, просто записывали как Кнутов, заменив традиционное шведское окончание -сен. В то же время некий Карлов может оказаться потомком Карлсена, но не того, который живет на крыше.

Интересна и история происхождения фамилии Ослин, которая не имеет никакого отношения к известному животному. Просто некоторые пленные солдаты из Норвегии назывались так в память о родном городе – Осло. А вот их потомкам пришлось доказывать, что предок не обладал ослиным упрямством, получив обидное прозвище, он просто был норвежцем.

Больше повезло тем, чей пращур носил фамилию Оркан, которая переводится со всех скандинавских языков как «ураган». Его дети и внуки стали Оркиными.

Точно также и фамилия известного русского полководца Александра Суворова (1730-1800 гг.) произошла от шведского предка, которого звали Сувор (Свор), что в переводе означает «сильный». Согласно имеющимся данным, пращур полководца перебрался в нашу страну в 1622 году и поступил на русскую службу. Несмотря на непростые отношения со Шведским королевством, в Москве охотно принимали выходцев из этой страны, их ценили как специалистов в военных и административных вопросах.

А вот предок человека, который носит фамилию Пунгин, определенно, был состоятельным купцом. Ведь шведское слово «пунг» означает «кошелек». Такое прозвище, преобразованное затем в фамилию, мог получить только обеспеченный мужчина. А его потомки, вероятно, и не догадываться о своем происхождении.

Не исключено, что русские окончания к скандинавским фамилиям добавлялись местными писцами без согласования с их носителями. Финнам же, например, говорили, что здесь правильнее не Мякинен, а Мякинин. Не Костышен, а Костышин. Не Виртанен, а Вертынин. Так же датчанин Персен стал Перовым, а Колсен – Колчиным.

Кстати, фамилии Шведов (Шведкин), Норманский (Норманских), Данов (Данин), Варягов (Варяжский) и подобные им не обязательно означают, что их носители являются потомками скандинавов. Соответствующие прозвища жители Пскова и Новгорода могли дать и соотечественникам, долгое время прожившим за границей или имеющим торговые связи с иностранцами.

От заимствованных слов

Русских слов, которые были заимствованы у скандинавов, по мнению большинства лингвистов, не так уж и много. Однозначно, к ним относятся: ларь, сельдь, пуд, якорь, крюк, ябеда, пурга, кнут, мачта, а также название реки – Волга. Интересно происхождение слова «ябеда», в Древней Руси советник (доверенное лицо) князя, которому тот делегировал часть своих властных полномочий, назвался «ябедник». Изначально это слово не имело такой негативной эмоциональной окраски, как в наши дни.

Фамилии, произошедшие от заимствованных слов, не указывают на скандинавское происхождение их носителей. Хотя Ларин, Пудов, Крюков, Пургин могли быть образованы от переиначенных на русский манер норвежских, шведских и финских слов, имеющих аналогичное значение.

Кроме того, вместе с дружиной князя Рюрика на Русь пришли имена собственные: Аскольд, Глеб, Игорь, Олег и Ольга. Редкое имя Нора считается произошедшим от Норны (скандинавской богини судьбы). Так что и Норкины вполне могут оказаться потомками древних викингов.