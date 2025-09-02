Девушка научилась путешествовать во времени

Французские врачи описали юную пациентку с необычной памятью. 17-летняя девушка способна воспроизводить личные воспоминания в мельчайших деталях. Такая особенность известна как гипертимезия, или автобиографическая память.

Воспоминания обычных людей могут быть спутанными и фрагментированными. У людей с гипертимезией они являются яркими, детальными и эмоционально насыщенными. Ученые называют такую особенность ментальным путешествием во времени, поскольку такие люди действительно способны возвращаться в прошлое, пусть и мысленно, и заново проживать те или иные события своей жизни.

Гипертимезия редкая и малоизученная особенность. В ходе нового исследования ученые из Парижского института мозга и Университета Париж-Сите проанализировали случай пациентки TJ. Еще в детстве она могла возвращаться к прошлым событиям, чтобы проверить детали, но одноклассники обычно ей не верили.

По собственному описанию TJ, ее воспоминания хранятся в большой прямоугольной белой комнате с мягким потолком. Они разделены по тематическим разделам: семейная жизнь, отдых, друзья и даже коллекция мягких игрушек. У каждой игрушки была памятная бирка с указанием, от кого и когда она была получена.

Воспоминания содержали не только факты, но и эмоции. TJ могла мысленно переживать события не только как участник, но и как сторонний наблюдатель. Кроме того, она могла воображать будущие события и так же эмоционально проживать их.

При этом в учебе уникальная память девушке не помогала. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы освоить академический материал, тогда как события из жизни запоминались сами собой, сообщает PsyPost.

Ранее итальянские врачи описали случай синдрома Лазаря. 78-летний мужчина был признан умершим. Около получаса он не подавал признаков жизни. Но когда к дому уже подъезжал катафалк для транспортировки тела, внезапно очнулся и спросил, где его дочери.