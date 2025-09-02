Из-за какой странной болезни у Ленина не было детей

Брак Владимира Ленина и Надежды Крупской остался бездетным. Долгое время официальной причиной считалось слабое здоровье Крупской. Однако современные исследования показывают, что проблема, вероятно, крылась в обоих супругах, а трагические обстоятельства их жизни лишь усугубили ситуацию.

Здоровье Крупской

Путь к материнству для Надежды Константиновны был прерван политической борьбой. Осенью 1897 года она была арестована и провела несколько месяцев в холодной тюремной камере, где серьёзно простудилась. Это привело к осложнениям «по женской части». Состояние её было настолько тяжёлым, что мать Крупской писала прошения о помиловании.

Ситуацию усугубила поездка в сибирскую ссылку к мужу в Шушенское. Несмотря на бодрые письма свекрови, в которых она делилась радостями семейной жизни, её здоровье продолжало ухудшаться. Спустя год обследование выявило базедову болезнь (аутоиммунное заболевание щитовидной железы, часто ведущее к бесплодию).

Многолетнее лечение в лучших клиниках Австрии и Швейцарии не дало результатов. Крупская, очень желавшая ребенка, так и не смогла стать матерью.

Болезнь Ленина

Есть версия, что еще в молодости Владимир Ленин перенес серьезное заболевание, которое сделало его бесплодным. Например, немецкий доктор Адольф фон Штрюмпель, которого пригласили в Россию для лечения Ленина незадолго до смерти, поставил ему такой диагноз: “Эндартериит люеса” (сифилитическое воспаление сосудов) с вторичными очагами размягчения, вероятнее всего. Но люес несомненен. (Вассерман в крови и спинномозговой жидкости негативный. Спинномозговая жидкость нормальная.) Лечение, если вообще возможно, должно быть специфическим”.

Надо сказать, что молодость Владимира Ильича пришлась на времена эпидемии сифилиса в России да и всей Европе. Вероятно, что недолеченный в молодости недуг и привел к бесплодию.