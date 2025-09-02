Сколько получал «менеджер среднего звена» в царское время

Средняя заработная плата, продовольственная корзина, уровень жизни — эти термины знакомы каждому современному человеку. Интересно, а как жили люди сто лет назад, сколько зарабатывали, тратили, чем питались. Надо сказать, что царская Россия конца XIX — начала XX века была страной контрастов: на фоне роскоши аристократии простые люди зачастую едва сводили концы с концами. Но как обстояли дела у представителей среднего класса, тех, кого сегодня принято называть “менеджерами среднего звена”? Давайте разберемся, сколько они зарабатывали, на что тратили деньги и как выглядела их потребительская корзина.

Дореволюционный средний класс

В царской России представителей среднего класса можно условно разделить на несколько категорий: мелкие чиновники, учителя, врачи, инженеры, мастера на фабриках и заводах. Эти люди занимали промежуточное положение между элитой и рабочим классом. Они не могли позволить себе роскошь дворян, но и не испытывали тех тягот, с которыми сталкивались фабричные рабочие.

Одним из типичных представителей среднего класса был чиновник из Углича, чья книга расходов за 1903 год хранится в местном музее. Именно благодаря ей, мы можем составить вполне реальное представление о жизни в дореволюционной России.

Согласно сохранившимся записям, жалование вышеозначенного чиновника составляло 45 рублей в месяц. Для сравнения, городской рабочий в то время зарабатывал от 8 до 50 рублей, а крестьянин мог рассчитывать на доход в пределах 10–15 рублей в месяц. Таким образом, доход “менеджера среднего звена” позволял ему жить относительно комфортно.

Продовольственная корзина и расходы

Заработная плата в 45 рублей в месяц позволяла чиновнику покрывать основные расходы, включая аренду жилья, питание и одежду. Например, квартира стоила около 5 рублей 50 копеек в месяц — это чуть больше 12% от дохода. Остальные деньги уходили на еду, бытовые нужды и, возможно, небольшие развлечения.

Продовольственная корзина чиновника включала базовые продукты, которые он мог себе позволить без значительных ограничений. Вот примерные цены на основные товары в 1903 году:

Буханка хлеба — 2 копейки.

Крынка молока (примерно 1 литр) — 6 копеек.

2 фунта вареной колбасы (около 800 граммов) — 30 копеек.

Ведро капусты — 25 копеек.

Мешок картофеля — 30–35 копеек.

Свежая щука — 10 копеек.

Две селедки — 14 копеек.

Бутылка водки — 38 копеек.

Таким образом, на питание чиновник тратил относительно небольшую часть своего бюджета - 20–25%. Несложно посчитать, что всего за 1 рубль он мог купить, например, 50 булок хлеба или 16 литров молока. То есть базовые продукты питания были доступны по цене. Однако некоторые товары, которые сегодня считаются повседневными, в то время были редкостью. Например, макароны практически отсутствовали в рационе большинства горожан, так как их производство требовало развитой промышленности, которой в России было недостаточно.

Доходы других слоев населения

Для понимания уровня жизни среднего класса важно сравнить его доходы с заработками других категорий населения. Например, городской рабочий зарабатывал существенно меньше — около 8–50 рублей в месяц, в зависимости от квалификации. Однако после революции 1905–1907 годов зарплаты рабочих начали расти: к 1913 году ткачи и красильщики получали около 28 рублей, машинисты и электрики — более 90 рублей, а высококвалифицированные мастера — около 63 рублей.

Военные также занимали важное место в социальной структуре. Жалованье у них варьировалось в зависимости от звания. Так, генерал зарабатывал 8000 рублей в год (примерно 666 рублей в месяц), полковник — около 2800 рублей в год (233 рубля в месяц), поручик — 1110 рублей в год (92 рубля в месяц), а прапорщик — около 800 рублей в год (66 рублей в месяц).

Изменение потребительской корзины

Стоит отметить, что с началом Первой мировой войны (1914–1918 годы) ситуация в экономике резко изменилась. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в три раза, что существенно снизило покупательскую способность населения. В 1916 году была введена карточная система на сахар, а некоторые продукты стали практически недоступными. Тем не менее, зарплаты также увеличились, что позволило частично компенсировать рост цен. Хотя качество многих продуктов при этом ощутимо упало, например, зачастую в хлеб стали добавлять муку низших сортов, а молоко разбавлять водой.