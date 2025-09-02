Почему советские женщины берегли и как чинили «чулковые рейтузы»

Для современных женщин колготки — самая обычная деталь гардероба. Если они рвутся, то их выбрасывают и покупают новые. Но в СССР все было иначе — никому даже не приходило в голову выбросить порванные колготки. Их берегли, ремонтировали разными способами, а когда они окончательно выходили из строя, использовали в хозяйственных целях.

© Кадр из фильма «Интердевочка»

В 1970-80-х годах в СССР можно было без особого труда купить колготки отечественного производства. Качество их было очень низким, а срок службы совсем небольшим. А вот импортные колготки относились к разряду дефицита. Достать их было невероятно сложно и стоили они в несколько раз дороже. Зато они были красивые, качественные и долговечные.

Драгоценные «чулковые рейтузы»

В довоенные годы слово «колготки» в СССР употребляли редко. Обычно говорили — «чулковые рейтузы». Что такое чулки и рейтузы женщины знали прекрасно и ни у кого не возникало вопросов по поводу этих вещей. В 50-х годах в стране появились первые эластичные колготки, привезенные из Чехословакии.

Их импортировали с надписью «калготы пунчохове», и в народе название колготки для этого предмета одежды быстро вытеснило официальное «чулковые рейтузы». Причём, при заимствовании случилась ошибка, ведь по-чешски «калготы» — это штаны в общем смысле, а «пунчохаче» — конкретно колготки. Ещё один казус случался с просившими их в чешских магазинах советскими туристами, так как «калготки» по-чешски — это женские трусы.

Новинка была удобной, привлекательной, колготки идеально облегали ноги и позволяли красоваться в мини-юбках. Цена импортных колготок впечатляла не меньше их вида. Стоила такая красота от 7 до 20 рублей, но даже за такие внушительные для советского человека деньги их нельзя было достать.

В магазинах импортный товар появлялся крайне редко — его распределяли среди «своих» еще на базе. Если небольшое количество колготок и попадало в розничную продажу, за ними выстраивались огромные очереди. Покупательниц не интересовал ни размер, ни цвет, ни плотность изделий — они сметали с прилавков все, что было. Потом можно было выменять свой размер и подходящий цвет у других счастливиц.

Культ колготок

В 70-х годах в моду вошли черные колготки. Но выбора цвета не было, поэтому белье телесного или коричневого цвета приходилось красить самостоятельно. Для этого покупали черный краситель для тканей или обычную тушь. Результат получался неплохой, но был один нюанс. Домашнее окрашивание не было стойким, и во время дождя краска растекалась по ногам и обуви.

Модные колготки часто показывали в кино. В «Кавказской пленнице» 1966 года Нина появлялась без юбки, но зато в синих колготках. Это был очень редкий цвет, и многие женщины тут же стали заказывать их у знакомых, бывавших за рубежом. В 80-х годах на экраны вышел фильм «Маленькая Вера», в котором героиня носила черные колготки сеточкой. В «Интердевочке» красивые черные колготки носили почти все женские персонажи. Они были не только в сеточку, но и в полоску и с узорами.

Колготки берегли как зеницу ока. Женщины, прежде чем сесть на стул, внимательно его осматривали. Они выискивали занозы, трещины или гвозди, способные оставить на колготках затяжки или даже порвать их. Нередки были случаи, когда старшеклассницы безутешно рыдали, повредив драгоценную вещь об парту или скамейку. Более того, во время киносеансов женщины вскрикивали, когда грабители резали колготки и чулки, чтобы сделать из них маски.

Хитрости наших бабушек и мам

Долгие годы женские колготки были самым желанным подарком на любой праздник. Их можно было дарить безошибочно, с уверенностью, что получательница будет в восторге. Более того, этими предметами дамского гардероба могли поощрить ударницу или наградить победительницу конкурса. Нередко ими даже давали взятки!

Женщинам из СССР были известны десятки способов продления жизни колготок и их ремонта. Такие советы часто можно было встретить в популярных женских журналах, таких как «Работница». Например, только что купленные колготки рекомендовали положить на сутки в морозильную камеру холодильника. Считалось, что воздействие холода сделает их более прочными.

Если на колготках находили «стрелку» — поехавшую петлю, то ее нужно было, без промедления, замазать бесцветным лаком для ногтей. Именно для этих целей большинство женщин носили в сумочке флакончик лака, а вовсе не для маникюра. Можно было подтянуть спущенную петлю при помощи специальных приспособлений. Их продавали по всей стране в галантерейных магазинах.

В крайнем случае обращались к профессиональному мастеру в ателье. Были и умелицы, которые самостоятельно зашивали поврежденные колготки, используя собственный волос! После качественно проведенного ремонта колготки еще долго радовали хозяйку и служили предметом зависти других дам.

Альтернативное использование колготок в СССР

Даже после многочисленных ремонтов потерявшие товарный вид женские колготки не выбрасывали. Их носили под брюками. В Союзе даже была шутка по этому поводу: «Какую женщину можно назвать богатой? Ту, которая даже под брюками носит целые колготки».

Но даже тем изделиям, которые совершенно не годились для носки, находили применение. В старых колготках хранили лук и чеснок, ими подвязывали огурцы и помидоры на даче, и даже плели из них влагостойкие коврики в ванную комнату. Также старыми колготами и чулками чистили обувь, полировали мебель и мыли кафельную плитку. Можно сказать, что у хорошей хозяйки колготки если и не были «бессмертными», то точно могли использоваться в разных целях не менее 10 лет.