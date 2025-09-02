Тайны дна Ладожского озера: почему оно ставит в тупик ученых

Ладожское озеро — не просто гигантский резервуар пресной воды и живописный уголок природы. Это место силы, хранящее древние легенды, исторические тайны и необъяснимые явления, которые будоражат умы до сих пор.

С древних времён Ладогу называли «морем-Нево». Его воды видели ладьи варягов, шедшие по пути «из варяг в греки», а зимой 1941-1943 годов по его льду пролегла «Дорога жизни», спасшая блокадный Ленинград. На скалистых островах стоит Валаамский монастырь — духовная твердыня России. Но за своей суровой красотой Ладога скрывает иные, тёмные секреты.

Клады на дне озера

Одно из самых устойчивых преданий гласит: на дне Ладоги покоятся несметные сокровища древних волхвов. Языческие жрецы якобы спрятали свои богатства в глубинах, а сторожить их приставили души утонувших мореплавателей и самих кладоискателей.

Легенда ожила в 1930-х годах в образе зловещего капитана Юхана Сигварда. Высокий, нелюдимый, он появился в финском тогда Кексгольме (ныне Приозерск), купил мотобот и начертал на его борту число 666. Его постоянно сопровождала огромная собака, а местные жители клялись, что видели, как капитан и его пёс вместе выли на луну. Ходили слухи, что Сигвард продал душу дьяволу ради подводных сокровищ.

Его исчезновение было столь же мистическим: после страшного шторма, обрушившегося на городок, капитан пропал. Но его мотобот, говорят, до сих пор иногда видят в тумане — ладожский «Летучий голландец», вечно ищущий свои клады.

Впрочем, краеведы склонны считать, что легенда о Сигварде и призрачном мотоботе – не более, чем придумка журналистов, а никакой не фольклор и, тем более, не действительность.

Тем не менее можно не сомневаться, что клады на дне Ладоги есть. Во времена пути из «варяг в греки» здесь ходило множество судов, груженых, в числе прочего, и восточным серебром. А нрав у Ладоги буйный, штормы случаются серьезные.

Ладожское чудовище

Разумеется, записаны и рассказы о том, что в водах озера водится какое-то неизвестное науке существо, «ладожское чудовище», куда ж без этого.

Самые старые упоминание о некоем монстре, рвавшем сети монахов, но никогда в них не попадавшемся, можно найти в хрониках Валаамского монастыря. Уже в XX столетии записано несколько историй о встречах с «ладожской Несси». В 1973 году неизвестное животное видел житель поселка Мантсинсаари Питкярантского района А. С. Коновалов, в 80-х годах «монстра» якобы видел житель поселка Ууксу, того же Питкярантского района Петр Ермолаев, описывал чудище и житель Сортавалы Михаил Бардин. Видела монстра и девочка из поселка Салми. Все очевидцы описывают животное с длинной шеей и относительно миниатюрной головой. Коновалов смог разглядеть даже выражение глаз чудовища, в которых читались «свирепость и злоба». При этом все очевидцы утверждают, что про некого монстра, обитающего в озере, они слышали еще от своих родителей.

Наконец, в 2002 году в журнале «Чудеса и приключения» была опубликована заметка И. Шиманского под названием «Несси в Ладоге», автор которой уверяет, что как-то вечером, любуясь на закат, он увидел в небольшом заливе между двумя мысами огромное чудовище, которое издавало «шипящие звуки».

Никаких экспедиций с целью выяснить, в самом ли деле в Ладоге имеется животное (или несколько животных) неизвестного науке вида, организовано не было. Поэтому истории о «ладожской Несси» смело можно отнести к тайнам и загадкам озера.

Баррантиды

Если до сих пор речь шла о легендах и байках, то баррантиды относятся к разряду природных явлений, в существовании которых ученые не сомневаются. Но объяснить их пока не могут.

Баррантидами местные жители, а за ними и ученые, называют звуки неизвестного происхождения, которые возникают между островами Валаам и Коневец. Баррантиды похожи на гул, идущий из-под воды. Некоторые сравнивают его с пушечными выстрелами или с ударами колокола или даже со звуком молота, бьющего по наковальне. При этом вода в озере бурлит и вздымается. Длится это по-разному. Иногда доносится лишь один удар, иногда баррантида может продолжаться часа два.

Сегодня существуют две версии причин этого жутковатого явления. Первая связана с тем, что Ладожское озеро «дышит». То есть уровень воды в разные годы бывает разным. Средний уровень озерной глади составляет 476 см. над уровнем моря. Но в 1924 году, например, это значение было на два метра выше, а в 1942 – на полтора метра ниже. Гидрогеологи знают, что переполнение чаши водохранилища способно вызвать землетрясение. Такие случаи описаны и в США, и в Индии, и в иных местах. Ладога – огромное по площади, глубокое озеро. Превышение объема воды вызывает изменение давления на дно. Это приводит к выделению газов от гниения органических останков, или к сдвигам пластов горных пород, расширению трещин земной коры – и, как следствие, к акустическим эффектам.

Еще одно объяснение выглядит по-настоящему страшным. Согласно ему, Ладога – это вулкан в его последней «фумарольной» стадии. Аналоги этому известны науке. Например, знаменитые Флегрейские поля в Италии. Лава там подступает настолько близко к поверхности, что земная кора как бы «плавает» на ней. Из-за этого почва в тех местах совершает вертикальные колебания, подобно плоту на воде. Когда-то, 40 тысяч лет назад Флегрейские поля извергались, и тогда мало никому не показалось. Даже в районе воронежских Костенок археологи обнаружили мощные слои пепла.

И возможно, считают некоторые сейсмологи, дно Ладожского озера подобно этим самым Флегрейским полям. Оно движется и сурово ворчит время от времени. Чтобы мы не забывали о том, что природная стихия в любом случае сильнее человека.