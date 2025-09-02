Почему многие князья из рода Рюриковичей уходили из жизни в расцвете лет

На протяжении семи веков у власти Рюриковичи создавали и объединяли русские земли. Но за могуществом и славой скрывалась трагическая семейная тайна: представители правящей династии массово умирали, едва перешагнув сорокалетний рубеж. Современные исследования показывают, что причина кроется не только в заговорах и войнах, но и в роковой генетической предрасположенности, превратившей род в аналог европейских Габсбургов.

Проклятие сорокалетия

Как отмечает историк Валерий Курганов в книге «Рюриковичи. Исторические портреты», многие князья уходили из жизни в расцвете сил, около 40 лет, без очевидных внешних причин. Яркий пример — Александр Невский, скончавшийся в 43 года. Его сын Дмитрий умер в 44, братья Андрей и Ярослав — в 43 и 42 года соответственно. Эта тревожная статистика заставляет ученых искать корни проблем в наследственных заболеваниях, передававшихся из поколения в поколение.

Болезнь Пертеса

Наследственные заболевания беспокоили представителей знатного рода с самого начала их правления. К такому выводу пришла группа украинских ученых, проводивших анализ ДНК останков князей, похороненных в киевском соборе Святой Софии. Историк Надежда Никитенко, возглавлявшая проект, сообщила журналистам, что некоторые представители знаменитой династии страдали болезнью Пертеса. Сюжет об этом украинская редакция «Радио Свобода» выпустила 27 марта 2010 года.

Согласно выводам ученых, правнук Рюрика и по совместительству креститель Руси Владимир Святославович Великий (около 960-1015 гг.), его сын Ярослав Мудрый (около 978-1054 гг.) и потомок Ярослав Владимирович Осмомысл (около 1130-1187 гг.) были хромыми по причине наследственного недуга. Причем, от Ярослава Мудрого и его родной сестры Прямыславы в результате междинастических браков болезнь Пертеса (остеохондропатия головки бедренной кости) распространилась на правителей Венгрии и Польши, о чем свидетельствуют результаты исследований останков коронованных особ Восточной Европы.

Как известно, этот недуг чаще всего поражает мальчиков в возрасте от 3 до 14 лет, вызывая у них хромоту. О том, что походка Ярослава Мудрого не была безупречной, ученые знают из летописных источников. В детстве будущий князь даже не мог ходить, а затем исцелился чудесным образом. Вот что Тверская летопись сообщает об одной из языческих жен Владимира Великого – Рогнеде: «Сын же ее Ярослав седяще у нея, бе бо естеством таков от рождения».

Известный рентгенолог Дмитрий Рохлин сделал доклад на тему «Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого» 29 апреля 1940 года в рамках научной конференции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). Ученый рассказал коллегам: «Скелет отличался наличием множественных деформаций и значительными патологическими изменениями в костях правой нижней конечности».

То есть, данные научного анализа, подтвержденные летописными источниками, свидетельствуют о наличии генетического заболевания суставов у некоторых потомков Рюрика.

Сердечная и почечная недостаточность

Отрывочные сведения об обстоятельствах смерти нескольких князей, содержащиеся в различных летописях, позволяют предположить, что у многих представителей знаменитой династии была и почечная, и сердечная недостаточность. Например, Даниил Александрович Московский (1261-1303 гг.) умер в возрасте 42 лет, а перед своей кончиной мужчина страдал отечностью, слабостью, ноги у него отказали.

Если учесть, что князь вел благочестивый образ жизни и никогда не злоупотреблял алкоголем, то ранняя смерть могла стать результатом болезни. Отеки чаще всего свидетельствуют о проблемах с почками, а общая слабость – о сердечно-сосудистом заболевании.

Другой представитель московского княжеского дома – Дмитрий Иванович Донской (1350-1389 гг.) – всю свою недолгую, но славную жизнь страдал от повышенного артериального давления. Современники отмечали, что в моменты сильного эмоционального потрясения или гнева кровь приливала к лицу и шее князя.

Известно, что во время Куликовской битвы 1380 года Дмитрий, лично участвовавший в сражении, внезапно потерял сознание. Некоторые исследователи даже предполагают, что предводитель русского войска перенес инфаркт прямо на поле боя. По крайней мере, он долго приходил в себя, а на лбу князя при малейшем усилии проступала испарина.

В последние годы жизни Донской стал грузным мужчиной, он тяжело дышал, часто отдыхал, а потом и вовсе – стал сильно отекать. Все это свидетельствует о серьезных проблемах с сердечно-сосудистой системой и почками.

Аналогичные симптомы были отмечены исследователями и у других Рюриковичей, отправившихся на тот свет довольно рано, даже по меркам Средневековья.

Подозрение на онкологию

Начиная с XVI века, появляется больше исторических свидетельств, описывающих состояние здоровья представителей правящей династии. Например, историкам известны многие подробности болезни и смерти великого князя Московского и всея Руси Василия III Ивановича (1479-1533 гг.).

Доктор исторических наук Александр Филюшкин в своей книге «Василий III» (Москва, 2010 год издания) указал, что 25 сентября 1533 года на внутренней стороне бедра мужчины, возле самого паха, проявилась багровая опухоль. Сначала она была размером лишь с булавочную головку, но постепенно начала расти. У влиятельного пациента поднялась температура, начались сильные боли. Врачи того времени делали, что могли. Но компрессы и припарки с пшеничной мукой, медом или печеным луком не помогали.

Опухоль разбухла, и нарыв прорвался. 6 ноября из раны вместе с гноем вышел и осколок кости, напоминающий стержень, длиной в несколько сантиметров. Рану попытались лечить мазями, которые по собственному рецепту готовил доктор Ян Малый, но Василию Ивановичу стало только хуже.

«Летопись рисует нам драматические моменты последних часов государя, его прощания с супругой. Елена кричала и плакала, и государь, сам дико, до криков, страдавший от боли, даже не смог сделать ей последнего напутствия, но «отослал ее сильно». Поцеловал на прощание и велел уходить. Она не хотела, упиралась, но ее увели», – написал А.И. Филюшкин.

Мнения исследователей относительно болезни, погубившей отца Ивана Грозного, разделились. Одни специалисты полагают, что у Василия III случилось воспаление надкостницы (периостит), вызванное инфекцией. Другие считают, что бедренную кость правителя поразили метастазы рака, ведь помимо гноя из раны вышел еще и осколок разрушившейся костной ткани.

Кстати, у сына Василия III – противоречивого царя Ивана IV Грозного (1530-1584 гг.) – тоже могло быть онкологическое заболевание. На это указывает известный публицист, писатель и исследователь Николай Непомнящий в книге «100 великих загадок русской истории» (Москва, 2006 год здания). Автор написал, что ученые, внимательно изучившие скелет царя, отметили многочисленные наросты-остеофиты, располагавшиеся вокруг суставов, на гребешках подвздошных костей таза и позвоночнике Рюриковича.

«А причины возникновения остеофитов весьма разнообразны. Это могут быть проявления возрастного артроза (хронического воспаления сустава), чаще поражающего отдельные суставы. Они также могут возникнуть на почве эндокринных нарушений и при злокачественных опухолях...» – отметил Н.Н. Непомнящий.

Кстати, перед своей кончиной Иван IV Васильевич стал, как и вышеупомянутые князья из династии Рюриковичей, по некоторым данным, отечным и грузным. Так, что труп правителя даже не поместился в заранее приготовленный для него гроб.

Можно сделать вывод, что многие потомки варяжского князя страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Часто встречались у представителей правившей династии и проблемы с суставами, различные воспаления костной ткани.