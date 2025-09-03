Тайны дагестанской земли: почему ушли люди из древнего поселения

Ученые подводят предварительные итоги раскопок на месте поселения эпохи бронзы под Дербентом

Многослойный пирог с сюрпризами

Первые удивительные находки были сделаны спустя всего несколько недель после начала археологических работ в Дербентском районе в мае этого года. В скором времени тут начнут строительство очередного участка федеральной трассы «Кавказ». Археологические изыскания Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН совместно с ООО "Кубаньархеология" предваряют дорожные работы.

Площадь раскопа — несколько гектаров. Склон холма в окрестностях села Зидьян-Казмаляр в километре к западу от Дагестанских Огней разбит на прямоугольники и квадраты. Где-то глубина составляет около полутора метров, в других местах — чуть больше или меньше.

Работы ведутся с раннего утра: график пришлось сдвинуть из-за изнуряющей жары. И хотя одежда тотально закрывает тело от солнца, а головные уборы — обязательная часть экипировки, лица загорели так, что кажутся бронзово-коричневыми. Люди с обронзовевшими лицами раскапывают древнее поселение эпохи бронзы. Слои почвы в раскопах снимают с помощью особых лопат — больших и совсем маленьких, напоминающих детские совочки.

— Наверху темно-коричневый цвет грунта сантиметров сорок. Это современный слой, в советское время тут активно пахали и сеяли, — объясняет Аскерхан Абиев, член экспедиции, научный сотрудник отдела археологии ИИАЭ ДФИЦ РАН. — Ниже — серый слой пепельного цвета — культурный слой эпохи бронзы. Тут пасли мелкий рогатый скот, он разрыхлял почву, и она превращалась буквально в пепел, пыль. Под ней — тонкая коричневатая прослойка. Это уже древний почвенный слой, тот грунт, который находился на территории поселения, когда оно существовало.

Древние предки дагестанцев

Первой значимой находкой стала костяная фибула — заколка для накидки типа пончо или плаща. Затем археологи обнаружили черепки глиняных горшков, хозяйственные ямы для продуктов — «предки» холодильников, остатки каменной кладки — стены древнего жилища, несколько захоронений.

На одном из участков ученые нашли различные виды пластинок. Охотники использовали их как наконечники стрел или вкладыши в составе более сложного метательного вооружения.

Все эти находки указывают на то, что поселение относится к Куро-аракской культурно-исторической общности раннего бронзового века. Эта культура была распространена на территории Дагестана и Восточной Чечни, в горных районах Западной Чечни, Ингушетии, Северной Осетии на севере, на Южном Кавказе, в северо-западном Иране и юго-восточной Турции.

— Люди, которые тут обитали, обычно жили в землянках и полуземлянках, стенки из жердей обмазывались глиной, в центре жилища всегда был очаг, который служил для приготовления пищи. Все жилища маркируются именно расположением центрального очага, — рассказывает Мурад Сайпудинов, начальник Южно-дагестанской археологической экспедиции института РАН.

Более пяти тысяч лет назад здесь обитали племена предков современных народов Дагестана, которые впоследствии тесно взаимодействовали с племенами как северных, так и южных областей и сформировали современный этнический культурный облик этой территории.

Почему ушли люди

Параллельно на участке работают и другие специалисты — изучают особенности климата, флоры и фауны древних времен. В небольшом, но глубоком раскопе несколько человек отбирают образцы почвы. Один из них держит зонт над головой, пытаясь хоть как-то спастись от палящего солнца.

— Мы исследуем погребенные почвы. Для этого мы отбираем большое количество анализов, смотрим на структуру почвы, сравниваем ее с фоновыми разрезами, — рассказывает Фатима Курбанова, научный сотрудник Института географии. — Первые выводы такие: тогда было гораздо жарче и суше.

У ученых есть несколько версий, почему древнее поселение прекратило свое существование. Первая — климат резко стал суше и оказался непригодным для земледелия. В результате люди были вынуждены уйти туда, где прохладнее.

— Еще одна версия: подвижно-скотоводческие степные племена искали подходящие условия для жизни. Миграция происходила не совсем мирно, они пришли сюда, завоевали территорию, изменили культуру, а люди, обитавшие здесь, ушли выше в горы, — предполагает Гамзат Атаев, научный советник экспедиции.

Кроме большого количества фрагментов керамической посуды в Дербентском районе нашли остатки каменных зернотерок, изделия из кости и рогов животных, кремневые орудия труда. Все артефакты передадут в музей. Но перед этим их тщательно очистят, отреставрируют, сфотографируют и зарисуют, чтобы не упустить ни одной важной детали.