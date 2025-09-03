3 сентября: традиции и запреты дня Фаддея Проповедника

3 сентября православные верующие чтят память апостола от 70-ти Фаддея — одного из первых учеников Христа, прославившегося проповедями и чудесами в Сирии и Месопотамии. В народной традиции этот день получил название Фаддеев день или Василиса Льняница, связанный с уборкой льна и завершением летних работ. Считалось, что действия, совершенные в этот день, могут повлиять на благополучие, здоровье и удачу, поэтому сложился ряд четких рекомендаций и запретов.

Что можно делать 3 сентября

В этот день традиционно начинали уборку льна, приговаривая: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю». Собранный лен раскладывали для просушки, веря, что это обеспечит хороший урожай в следующем году. Женщины занимались заготовкой капусты — квасили и солили её, считая, что именно в этот день она получается особенно вкусной и долго хранится. Девушки распускали волосы и избегали заколок, чтобы сохранить женскую силу и красоту, а также выглядывали в окно, надеясь увидеть будущего жениха. Мужчины считали день благоприятным для начинаний и путешествий — в дорогу брали льняной колосок или освященный хлеб для удачи. Для защиты дома от ссор измельченную яичную скорлупу рассыпали по углам, а чтобы привлечь благополучие, носили одежду из льна.

Что нельзя делать 3 сентября

Под строгим запретом были гости — как приход в чужой дом, так и приглашение к себе, чтобы избежать конфликтов. Не рекомендовалось слушать чужие советы, так как они могли привести к ошибкам и неудачам. Запрещалось готовить блюда из яблок, чтобы не навлечь разлад в семье, а также поднимать с земли чужие вещи (особенно серьги), которые могли быть заряжены негативной энергией. Женщинам не следовало стричь волосы, использовать заколки или носить темную одежду, чтобы не потерять жизненную силу и не привлечь ссоры. Нельзя было протирать пыль со светильников, так как разбитая лампа сулила череду неудач, а также собирать урожай после заката — это, по поверьям, «истощало землю».

Приметы и традиции на 3 сентября

Погодные приметы гласили: ясный день предвещал четыре недели тепла, желтеющая сверху береза — раннюю осень, а обильный урожай рябины — дождливую и долгую зиму. Сны в ночь на 3 сентября считались вещими и часто указывали на необходимость внутреннего баланса. Именины отмечали Александр, Павел, Фаддей и Корнилий, а рожденные в этот день люди, по поверьям, обладали скрытыми талантами.