Любовный круг маршала: на кого работала любовница Тухачевского

Июль 1937 года. На расширенном заседании Военного совета Иосиф Сталин произносит имя, которое тут же становится ключом к одному из самых громких дел Большого террора — делу «заговора военных» и расстрелу маршала Тухачевского. Это имя — Жозефина Гензи. Кем была эта загадочная женщина — гениальной шпионкой или мифом, созданным для оправдания репрессий?

Любовный круг маршала

Чтобы понять, почему версия о вербовке через женщину казалась такой убедительной, нужно взглянуть на личную жизнь Михаила Тухачевского. Как пишет историк Борис Соколов, «Красный маршал» был не только блестящим военным, но и крайне любвеобильным мужчиной.

Он был официально женат трижды, а его первая жена, по слухам, покончила с собой из-за ревности. Список его любовниц, по данным исследователей, впечатляет: певица Большого театра Вера Давыдова (признававшаяся, что при воспоминании о нем у нее «закипала кровь»), вдова сына Горького Надежда Пешкова, режиссер Наталья Сац.

Многие историки полагают, что некоторые из этих связей были не случайны. Например, некая Скоблина, племянница белогвардейского генерала, годами писала на маршала доносы. Тухачевский жил в окружении, где личные и шпионские страсти были тесно переплетены.

«Может быть, кто-нибудь из вас ее знает»

Приписывают Михаилу Тухачевскому и любовную связь с некой Жозефиной Гензи (вторая фамилия Енсен). Об этих отношениях упоминает в частности и Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны». Смыслов называет Гензи певицей и описывает ее как «соблазнительную блондинку с голубыми глазами». По данным Елены Прокофьевой, Жозефина Гензи часто пела в офицерских клубах и, пользуясь своей эффектной внешностью, с легкостью вербовала военных и политиков. Если верить стенограмме выступления Иосифа Сталина на расширенном заседании Военного Совета при наркоме обороны 2 июня 1937 года, будучи родом из Дании, Жозефина Гензи была опытной разведчицей, состоявшей на службе германского рейхсвера.

Вызывает удивление не только тот факт, что Сталин упомянул рейхсвер (так назывались вооруженные силы Германии лишь до 1935 года), но и то, что вождь сказал: «Вот когда вам, может быть, придется побывать в Берлине – Жозефина Гензи, может быть, кто-нибудь из вас ее знает». Эта цитата приведена в книге Елены Прудниковой и Александра Колпакиди «Двойной заговор: тайны сталинских репрессий». По словам Сталина, Гензи помогла завербовать не только Михаила Тухачевского, но и дипломата Льва Карахана, секретаря ЦИК Авеля Енукидзе, а также «держала в руках» латышского революционера Яна Рудзутака. Все перечисленные личности, как известно, были расстреляны: первые двое – в 1937 году, последний – годом позже.

Биография легендарной Жозефины

Вообще, упомянутая речь Сталина кажется многим историкам странной, путанной и скомканной. Многие уверены, что все из-за того, что Иосиф Виссарионович использовал фальсифицированные следственные материалы, подготовленные Ежовым и его подручными. Так считает, например, автор книги «Берия: арестовать в Кремле», Анатолий Сульянов. В связи со сказанным выше некоторые исследователи склоняются к мнению, что никакой Жозефины Гензи и вовсе никогда не существовало. Однако с этим не согласен Валентин Лесков, автор издания «Сталин и заговор Тухачевского». В качестве доказательства Лесков приводит тот факт, что о деятельности Гензи до сих пор сохраняется молчание. Но, как пишет Лесков, «там, где нет никаких махинаций, карты выкладывают на стол».

Мало того, в своей книге Валентин Лесков приводит и краткую биографию Жозефины Гензи. По словам Лескова, она была внучкой видного датского политика Адама Мольтке, который в свое время занимал посты министра финансов, министра иностранных дел и премьер-министра. На незамужнюю девушку из семьи потомственных военных, знавшую несколько языков, просто не могла не обратить внимания немецкая разведка, всегда с удовольствием использовавшая женские чары. Завербовал Жозефину сам глава абвера Вильгельм Канарис. Гензи быстро согласилась сотрудничать, но с одним условием – она не будет работать против Франции, родины ее отца. Россия для нее табу не была. Детали ее деятельности в СССР и других странах до сих пор неизвестны. Известно только, что Жозефина Гензи спокойно окончила свои дни в Латинской Америке.