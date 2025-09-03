Яд для Крупской: почему отведавшие отравленный десерт гости остались живы

Смерть Надежды Крупской, верной спутницы Владимира Ленина, окутана тайной. Она скончалась 27 февраля 1939 года, на следующий день после своего 70-летия, и обстоятельства ее ухода породили одну из самых живучих легенд сталинской эпохи — историю об отравленном торте.

Юбилей, который стал последним

Подготовка к юбилею была для Крупской, не любившей готовить, делом особенным. Как пишут историки, для праздничного стола она лично приготовила пельмени. Но главным «гостем» на торжестве стал роскошный торт, присланный лично Иосифом Сталиным.

Гости собрались за несколько дней до официальной даты, 24 февраля, в подмосковном санатории «Архангельское». Крупская, по воспоминаниям, с удовольствием угощалась подарком вождя. Однако уже к вечеру ей стало резко плохо. Несмотря на срочную госпитализацию в Кремлевскую больницу, спасти ее не удалось. На следующий день, в свой настоящий день рождения, она скончалась.

Ядовитый или безвредный десерт?

Слух о том, что причиной смерти Крупской был отравленный по приказу Сталина торт, появился в том числе благодаря Никите Хрущеву. По крайней мере, Лариса Васильева утверждает, что именно он сообщил членам политбюро о том, что Надежда Константиновна умерла от яда, который содержался в десерте. Однако, как справедливо отмечает Владимир Лавров, торт ела не только супруга Ленина, но и остальные гости. Все, кроме именинницы, остались живы и здоровы.

Безусловно, как предполагает профессор Лавров, сотрудники соответствующих органов вполне могли начинить ядом только один кусочек торта и организовать все так, чтобы именно его и съела Надежда Крупская. Но, по мнению Владимира Лаврова, это слишком сложная комбинация. К тому же сохранившиеся документы, свидетельствующие о последних часах жизни Крупской, говорят о том, что та ушла из жизни вовсе не из-за торта, а из-за намеренного бездействия медиков.

Настоящая причина смерти

Когда Надежда Константиновна почувствовала себя неважно, ее гости вызвали бригаду врачей. Вот только, как пишет Лариса Васильева, поначалу к больной прибыли вовсе не люди в белых халатах, а служащие НКВД. Они в первую очередь заключили Крупскую под домашний арест, а уже спустя 3 часа вдову Ленина, наконец, осмотрели доктора Кремлевской больницы. В результате нескольких и весьма продолжительных консилиумов светила советской медицины вынесли вердикт «глубокое поражение всех внутренних органов». Об этом в том числе пишет в своей книге «Кремлевские жены» и Лариса Васильева.

Между тем непосредственной причиной смерти Крупской оказался аппендицит. По мнению профессора Владимира Лаврова, все, что необходимо было сделать докторам, — это срочно прооперировать Надежду Константиновну. Но те, как утверждает Лавров, будто специально выжидали, когда обычный аппендицит разовьется в гнойный, а затем завершится перитонитом, который перед смертью причинил Крупской страшные муки.