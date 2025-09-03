«Нинге»: каких существ японцы принимали за русалок

Русалки — неотъемлемая часть европейского фольклора, доставшаяся нам с дохристианских времен. Но оказывается, что истории о русалках популярны и на другом конце мира, в Японии. Правда, живущие в воде сказочные существа в этой стране не такие, как наши, да и отношение к ним совсем другое.

Истории о встречах с русалками в Стране восходящего солнца записывали с древнейших времен. Первое упоминание нингё — русалки, относится к 8 веку. В летописи «Анналы Ниппон» упоминается встреча в 619 году с человекоподобным существом, живущим в реке Оми, в нынешней префектуре Сига. Тогда русалку удалось увидеть издалека.

Позднее в том же источнике есть история уже о поимке нингё. Русалка попала в сети рыбака в провинции Сэтцу. По словам автора, это было создание, похожее одновременно на человека и рыбу. В 19 веке историк Минаката Кумагусу разнес в пух и прах эти рассказы, заверив всех, что неграмотные крестьяне и рыбаки принимали за русалок гигантских саламандр.

Впервые термин «нингё» для обозначения живущих в воде человекообразных существ использовали в 10 веке. Слово появилось в японско-китайском словаре, изданном в 937 году. Русалки описываются как создания, сопоставимые с людьми по размерам, с телом рыбы, головой человека и звонким детским голосом.

Встречи с русалками

Подробное описание русалок впервые появилось в 1254 году в сборнике рассказов «Коллекция известных историй, старых и новых». Там говорится, что в провинции Исэ рыбакам в сети попали три большие и очень странные рыбы. У них были человеческие головы с обезьяньими ртами, полными мелких и острых как иглы зубов.

Когда улов привели в деревню и ее жители обступили добычу, создания начали кричать тонкими голосами и плакать. Всех трех русалок рыбаки убили, а одну даже съели. Мясо, кстати, оказалось необычным и очень вкусным. В других письменных источниках 13-15 веков описаны более 10 случаев встреч людей с нингё, обычно в открытом море или на побережье. Почти все авторы утверждают, что русалки появлялись, в основном, в неспокойные для страны времена. Это были периоды войн, эпидемий и междоусобиц.

В 1999 году в провинции Акита при раскопках археологи нашли деревянную доску с изображениями. На датированном 13 веком артефакте неизвестный художник нарисовал священника и существо, похожее на нингё. Там же была надпись, гласившая: «Жаль ее, но ты должен ее убить». Ученые предположили, что священник приносит русалку в жертву, чтобы предотвратить несчастья, вызвавшие ее появление.

Целебные свойства нингё

С наступлением периода Эдо, в 17-19 веках, русалок пытались изучать. В трактате «Японские лекарственные травы» 1709 года автор ссылается на китайские рукописи, рассказывающие о русалках. В Поднебесной тоже встречали этих морских жителей, но относились к ним несколько иначе. Для китайца встреча с русалкой была не дурным знамением, а наоборот. Дело в том, что в этой стране считали, что кости русалки обладают сильными целебными свойствами и продавали их за большие деньги.

В частности, трактат «Японские лекарственные травы» рассказывает об опыте лечения китайскими врачами кровавого поноса. Для исцеления больного кости русалки измельчались и разводились в воде или настое лечебных трав. Якобы одного приема хватало, чтобы больной выздоровел. Сложно сказать, какие именно останки выдавали за кости сказочных существ, но бизнес этот был очень развит.

Но не все авторы верили в сверхъестественных существ. Уже тогда были скептики, объяснявшие существование нингё с точки зрения здравого смысла. В 1713 году вышла книга «Японско-китайский иллюстрированный сборник трех миров». В этой энциклопедии была статья о русалках, но они подавались в ней как разновидность рыб. Там же составители ссылались на опыт голландцев, с которыми Япония тогда активно торговала. Якобы в Нидерландах тоже ловят русалок и используют части их тел как противоядие.

Эта энциклопедия 18 века интересна еще и тем, что в ней впервые появилось привычное нам классическое изображение русалки. Очевидно, под влиянием европейцев, художник нарисовал нингё как женщину с рыбьим хвостом вместо ног. В «Новом трактат о шести вещах» 1786 года снова можно видеть человекообразную русалку. Там автор приплетает еще и французского хирурга Амбруаза Паре и польского зоолога Яна Йонстона. Эти уважаемые в Европе персоны рекомендовали убивать русалок и использовать в медицине.

Интересно, но в «Новом трактат о шести вещах» нингё уже показаны, как существа двуполые. Мужчины и женщины русалки изображены с человеческим торсом, рыбьим хвостом и птичьими лапами вместо ног.

Мумии русалок

Мифы о целебном свойстве русалок привели к появлению в Японии целой индустрии. В Японии начали изготавливать мумии нингё в период Эдо, в 18 веке. Тогда считалось, что созерцание засушенной русалки может избавить от неудач и проблем со здоровьем. В некоторых провинциях верили, что владельцу русалки гарантировано долголетие. Чучела фантастических существ, изготовленные хитроумными умельцами, даже выставлялись в храмах.

Мумии изготавливали вплоть до конца периода Мэйдзи, завершившегося в 1912 году. Фольклорист Киносита Хироси, который считается главным экспертом по русалкам и прочей нечисти в городе Окаяма, пишет об этом вот что:

«Они демонстрировались на ярмарках, а некоторые достигли Европы. На них был огромный спрос. Наверняка были очень хорошие мастера, которые специализировались на создании этих мумий».

В Национальном этнологическом музее в Лейдене в Нидерландах и сейчас можно увидеть мумию нингё. Этот экземпляр привез в Европу из Нагасаки голландский купец еще в начале 19 века. Хорошо известна также «Русалка с Фиджи», демонстрировавшаяся в цирке Барнума в 1842 году. Судя по всему, это также была подделка, изготовленная японскими мастерами.

Для создания мумии нингё использовались сотни различных материалов. Но классикой считается туловище обезьяны и хвост лосося. Эти два элемента образовывали основу, к которой прикрепляли самые разные «аксессуары» органического происхождения: зубы хищных зверей и рыб, когти, плавники и даже человеческие волосы.

Культ нингё сегодня

Несмотря на просвещенность современных японцев, мумии русалок до сих пор хранятся во многих буддийских и синтоистских храмах. Общее их число неизвестно, но можно говорить о сотнях подделок. Прихожане идут к ним, чтобы попросить здоровье и удачу в бизнесе и личной жизни.

Некоторые из мумий даже признаны частью культурного наследия и охраняются законом. Одна из таких нингё хранится в буддийском храме Камуро Карукая-до у подножия горы Коя в Хасимото. Она имеет длину 60 см и смахивает на персонажа картины «Крик» Эдварда Мунка. Самая большая из сохранившихся до наших дней мумий, длиной 170 см, выставлена в алтаре храма в Тэнсё Кёся в Фудзиномия.

Иногда мумии нингё даже становятся объектами серьезных исследований. Они представляют ценность для науки, так как состоят из частей настоящих живых существ. Представители университетов договариваются с настоятелями храмов и те, без особого энтузиазма, предоставляют артефакты для изучения.

До сих пор идут дискуссии о том, каких существ принимали японцы за русалок. Большинство исследователей считают, что это были саламандры, ламантины, дюгони, морские львы и даже сельдяной король — редкая глубоководная рыба. Фольклористы и психологи же интересуются ролью мифических нингё в жизни современных японцев. Удивительно, но многие жители островов и сейчас верят, что русалки существуют, а их мумии настоящие.