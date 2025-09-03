Как интернет-пользователи распознают фейки в соцсетях и медиа

С каждым годом увеличивается количество информации в медиа, а значит и фейков. С другой стороны, повышается и уровень медиаграмотности населения. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они встречают выдуманные новости и удается ли их вовремя распознать, а также сравнил с данными аналогичного опроса 2023 года.

Большинство опрошенных россиян (92 процента) признались, что сталкивались с фейками в разных источниках, и только 8 процентов заявили, что не замечали их. В 2023 году показатели были практически теми же – 93 процента против 7 процентов.

Наибольшая концентрация ложной информации, по мнению респондентов, – в соцсетях (37 процентов) и мессенджерах (24 процента). Каждый пятый (20 процентов) встречал фейки в федеральных онлайн-СМИ, а 13 процентов – на телевидении. На долю нишевых интернет-ресурсов пришлось всего 6 процентов. Для сравнения: два года назад соцсети называли чаще (44 процента), тогда как мессенджеры упоминали реже (20 процентов).

Тематика «поддельных» новостей остается стабильной: политика лидирует – 50 процентов (против 55 процентов в 2023). Еще 12 процентов фейков связаны с экономикой и столько же – с известными персонами. 17 процентов отметили сообщения о жизни города или района, тогда как шоу-бизнес и здоровье оказались менее популярными поводами для манипуляций – по 5 процентов и 4 процента соответственно.

При этом 81 процент отметили, что не поддались фейкам и сразу их распознали. Лишь 6 процентов признались, что поверили ложным публикациям, а еще 13 процентов столкнулись с недостоверной информацией, но позже увидели опровержение.

Разоблачения россияне все чаще замечают в крупных источниках. В 2025 году 41 процентов назвали федеральные интернет-СМИ, тогда как в 2023 этот показатель был 32 процента. Заметно сократилось число тех, кто видел опровержения в соцсетях – 10 процентов (против 27 процентов два года назад). В 2025 году по 17 процентов указали мессенджеры и телевидение, 12 процентов – локальные медиа.

Федеральные интернет-издания сегодня лидируют с большим отрывом и как основной источник информации – 41 процент (против 26 процентов в 2023 году). За ними следуют мессенджеры – 20 процентов и телевидение – 17 процентов. Соцсети выбрали 10 процентов, а локальные онлайн-СМИ – 12 процентов.

Интересно, что 39 процентов считают себя защищенными от фейков благодаря привычке читать только проверенные источники. Еще четверть (25 процентов) утверждают, что независимо ни от чего легко распознают недостоверные материалы, а 21 процент полагают, что фейки могут проходить мимо них незамеченными. Еще 15 процентов просто не читают эмоциональные публикации, где чаще всего встречается ложь.

Главные признаки фейка, по мнению опрошенных: отсутствие ссылок на источники (52 процента) и односторонняя подача (31 процент). Еще 13 процентов ориентируются на чрезмерно эмоциональный тон, а 4 процента – на странный слог текста. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 28 августа 2025 года, охват составил 156 045 интернет-пользователей.