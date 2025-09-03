Дело «Тисульской принцессы»: почему КГБ засекретил находку кемеровских шахтеров

Эта история будто сошла со страниц фантастического романа: советские шахтеры находят в угольном пласте возрастом сотни миллионов лет идеально сохранившееся тело женщины. Но вместо мировой славы — гостайна, засекречивание и череда загадочных смертей. Легенда или реальность?

Сенсация в забое

Согласно публикации журналиста Олега Кулишкина в газете «Аркаим», его источником стал полковник КГБ в отставке. По его словам, осенью 1969 года (по другим данным — в 1973-м) в кемеровском посёлке Ржавчик произошло невероятное.

На глубине около 70 метров шахтёр Карнаухов при проходке угольного пласта наткнулся на… массивный саркофаг из материала, похожего на мрамор. Находку длиной около двух метров подняли на поверхность по приказу начальника участка Александра Масалыгина.

При вскрытии ларца произошло нечто странное: вещество, герметизировавшее крышку (похожее на замазку), внезапно стало жидким и потекло. Один из любопытных рабочих даже лизнул его. Внутри, погружённая в кристально-прозрачную розово-голубую жидкость, покоилась высокая (около 180 см) женщина европеоидной внешности с широко открытыми голубыми глазами. Она была одета в белоснежное кружевное платье. На воздухе жидкость быстро потемнела, и гроб закрыли.

Реакция властей

О находке немедленно доложили «наверх». Вскоре в посёлок прибыли представители власти, милиция, военные, а затем — сотрудники КГБ. Они оцепили место, оттеснили зевак, объявив находку «потенциально опасной для здоровья».

Под предлогом медицинского обследования чекисты составили список всех, кто прикасался к гробу. Само же происшествие получило гриф секретности. Один из жителей поселка Ржавчик написал письмо в Центральный комитет партии, требуя гласности. Однако власти продолжали молчать, а шахту попросту засыпали землей.

Между тем поиски продолжились. Как утверждал генерал ФСБ Валерий Малеванный, слова которого приведены в издании Игоря Прокопенко «Великие тайны великих людей», это был личный приказ председателя Комитета государственной безопасности СССР Юрия Андропова. Специалисты прочесывали местность около года, а жителей Ржавчика некоторое время даже не пускали в собственные дома. Работа увенчалась успехом: на озере Чебаркуль, расположенном в 6 километрах от села, были найдены еще три похожих саркофага. Все они, как и первый, были отправлены спецрейсами в Москву.

Версии и последствия

Эксперты установили, что Тисульской принцессе не менее 800 миллионов лет, именно столько, сколько было угольному пласту, где был обнаружен саркофаг. Однако, по словам Анатолия Бернацкого, автора издания «100 великих мистических тайн», таинственной незнакомке, скорее всего, было не более 50 тысяч лет. Тот же Бернацкий предполагает, что женщина могла оказаться биороботом, которого замуровали гиперборейцы. По определенному сигналу робот должен быть активизироваться, выбраться на поверхность и передать людям какую-то важную информацию. Этот сигнал должна была передать металлическая коробочка, находившаяся в изголовье гроба. Внеземным происхождением объяснял появление «принцессы» и генерал ФСБ Малеванный.

Лишним доказательством необычного происхождения тела является и тот факт, что все, кто в первых рядах так или иначе соприкоснулся с саркофагом, вскоре ушли из жизни. Так, горнорабочий Карнаухов, благодаря которому гроб и был обнаружен, погиб в автокатастрофе: передвигаясь на мотоцикле, он столкнулся с КрАЗом. Начальник участка Масалыгин умер через несколько лет от язвы желудка. Шахтер, который попробовал странную жидкость из гроба на язык, спустя месяц стал проявлять признаки пошатнувшейся психики и в феврале следующего года замерз у дверей своего дома. Житель села, написавший жалобу в ЦК КПСС по поводу огласки, скончался от сердечной недостаточности. Больше о «принцессе» никто не вспоминал, а ее дальнейшая судьба покрыта тайной.