Почему Ванька Хитрый оказался самым живучим российским вором ХХ века

В середине 70-х правоохранители искали этого вора по всему Советскому Союзу, в разных местах – от солнечного Сочи до столичных магазинов «Березка»: география преступных проявлений Ивана Петрова была широчайшей.

Впечатляют и криминальные эпизоды биографии Ваньки Хитрого, которого считают последователем известного советского мошенника Вениамина Вайсмана, выдававшего себя в 40-х годах за героя Великой Отечественной и обманувшего 27 сталинских наркомов.

Сочинский криминальный вояж

Осенью 1971 года Иван Петров впервые проявился в Москве в качестве «Героя Советского Союза» – под видом орденоносца в очереди за бананами он вытащил у позади стоявшего парня бумажник.

В сентябре того же года в одно из сочинских отделений милиции обратился фронтовик, легендарный летчик, Герой Советского Союза Григорий Козлов, сообщивший, что его номер в санатории обокрали. Стащили пиджак, паспорт, документы, в том числе «корочку» Героя Советского Союза. Вор другие вещи не тронул, но украл Золотую Звезду Козлова. Злоумышленник не знал, что похитил бронзовый муляж – отправляясь в Сочи отдыхать, Григорий Козлов настоящую медаль оставил дома.

На начало 70-х годов в Сочи действовало 250 санаториев и домов отдыха, в них ежегодно останавливались порядка 3 миллионов отдыхающих. Персонал санатория, где обокрали Героя Советского Союза, ничего подозрительного не заметил.

Спустя месяц в другом сочинском санатории была совершена кража у Героя Советского Союза Петра Рогозина. Золотую Звезду Рогозина некто подменил бронзовым муляжом. Как вспоминал бывший старший следователь УВД Сочинского горисполкома Анатолий Малаев, Петр Рогозин заметил подделку, когда разглядел: на реверсе его Звезды нет порядкового номера. Малаев, который вел это дело, понял: в обоих случаях действовал один и тот же преступник, опытный аферист, задумавший многоходовую криминальную комбинацию.

Через несколько дней в тот же санаторий пришел «сотрудник КГБ» со звездой Героя на пиджаке. Он подробно расспрашивал Петра Рогозина о хищении его награды. «Комитетчик» во время разговора вел себя странно, нервничал, и в итоге, быстро попрощавшись, ушел. Рогозин понял, что незнакомец, зачем-то присаживавшийся на полированный столик в номере, ерзая задницей, на самом деле стирал отпечатки пальцев. Герой Советского Союза попытался было задержать вора, но тот успел скрыться. Петр Рогозин вспомнил, что прежде видел «работника КГБ» в Мацесте, куда ездил накануне кражи – злоумышленник явно следил за ним.

УВД Центрального района Сочи, имея подробное описание предполагаемого преступника, разослало по СССР ориентировку: разыскивается седоволосый мужчина 60 лет, среднего роста и телосложения, одетый в пиджак с орденскими колодками и Золотой Звездой Героя Советского Союза, говорит быстро, представляется работником КГБ.

Ушел «по-тихому»

Тем временем в Москве на Профсоюзной улице в одном из валютных магазинов «Березка» был обворован покупатель. По словам бывшего начальника 120-го отделения милиции Москвы Ивана Ханова, потерпевший догадался, чьих рук дело (приметил подозрительного посетителя «Березки») и догнал подозреваемого на выходе из магазина. Скрутил, потащил в милицию. Но в ОВД задержанный (это был Ванька Хитрый) предъявил Золотую Звезду Героя Советского Союза и удостоверение на имя Григория Козлова.

По словам бывшего инспектора угро 120-го отделения милиции Николая Мельникова, оперативники обратили внимание на печать какого-то странного райисполкома на предъявленном мошенником удостоверении – на подобном документе должен был стоять штамп учреждения всесоюзного значения. Паспорта при задержанном не было. Подозреваемого повезли по названному им адресу проверить, там ли его паспорт. По дороге мнимый Герой Советского Союза прикинулся больным. Испугавшиеся последствий (все-таки, Герой Советского Союза!) милиционеры отвезли Ваньку Хитрого назад, вызвали «скорую». После сделанного «больному» укола, мошенника усадили в коридоре ОВД.

Оставленный без присмотра жулик сбежал, смешавшись с толпой административных нарушителей-пятнадцатисуточников, отправляемых на работы.

Но документы Ваньки Хитрого остались. То, что они липовые, быстро установили. Всплыла история с похищенными в Сочи Золотыми Звездами. Фото жулика разослали по всем отделениям милиции СССР. Один из ветеранов МУРа, случайно зашедший в главк, опознал по фотографии Ваньку Хитрого – Ивана Петрова, известного жулика. За ним началась охота.

Бывший сочинский следователь Анатолий Малаев вспоминал, что в Москве он сутки сидел в засаде, пока удалось выйти на квартиру, где появлялся Ванька Хитрый. Но тот затаился. Преступника разыскивали полгода, пока в апреле 1972 года милиционерам не поступил сигнал из московских Сандуновских бань – информатор сообщил: человек, похожий на Хитрого, у них. Ивана Петрова взяли на выходе из бань. В кармане у него была «корочка» на имя отставного майора СМЕРШа Ивана Авена.

Ходил под «вышкой»

После поимки «героя» его личность была окончательно установлена. Ровесника ХХ века Ивана Петрова, получившего прозвище «Ванька Хитрый», судя по материалам многочисленных уголовных дел, в СССР судили 13 раз, он 9 раз бежал и однажды даже приговаривался к высшей мере наказания – расстрелу. Тюремные стены для Ваньки Хитрого никогда помехой не становились.

В запасе у Ваньки Хитрого было 14 фамилий, 7 из которых он использовал постоянно. Следователи после задержания Ивана Петрова более двух месяцев восстанавливали полную биографию этого профессора криминального мира. Начинал Петров вором-карманников сразу же после Октябрьской революции. Анатолий Малаев говорил, что Ванька Хитрый быстро достиг совершенства не только в вытаскивании кошельков из карманов, но и в квартирных кражах. В 27 лет Петров в первый раз сел, и тогда же сбежал из-под стражи. Впоследствии эта схема – «арест-побег» многократно повторялась. В 1934 году Ивана Петрова приговорили к «вышке», после апелляции заменив расстрел на 10 лет лагерей. Из Амурлага Ванька Хитрый опять-таки сбежал.

Перед началом Великой Отечественной по поддельным документам Иван Петров устроился работать инструктором Одесского райкома партии. Но, поддавшись давнему искушению, совершил поездную кражу. Его вновь посадили. Что делал Ванька Хитрый на протяжении 4 лет войны, доподлинно неизвестно, поскольку утверждения о сражениях Ивана Петрова в штрафной роте документального подтверждения не имеют – это лишь его версия, данная на следствии.

За «геройство» Ваньке Хитрому дали 5 лет лагерей. В 1977 он освободился, а уже в следующем году сел снова – за мелкую кражу. Ходили слухи, что после выхода на свободу Иван Петров пытался было воровать, но безуспешно – годы брали свое, и старика даже однажды, поймав за руку, побили.

Де-факто Ванька Хитрый оказался самым живучим российским вором ХХ века – он прожил его весь, родившись в июле 1900 года и умерев в ноябре 2000-го.