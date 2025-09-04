Пришедшему в детсад за внуком деду выдали не того ребенка

В Австралии произошел курьезный, но – если призадуматься – совсем не хороший случай, когда пришедшему в сиднейский детсад за внуком мужчине выдали не того ребенка. Заведение First Steps Learning теперь извиняется и увольняет педагога, регулирующие органы проводят расследование, а мать малыша обвиняет детский сад.

Было начато расследование, и воспитатель по уходу за детьми была уволена после того, как некий дедушка по ошибке забрал не того малыша из детского сада в Сиднее, пишет The Guardian.

Дедушка приехал забрать своего внука из детсада "Первые шаги", но, как сообщается, ему отдали не того ребенка.

Мужчина, сам того не подозревая, забрал ребенка, который в это время спал, к себе домой. Об ошибке стало известно только тогда, когда мать мальчика пришла в центр, чтобы забрать его, и обнаружила, что его там нет, сообщает The Sydney Morning Herald.

“Я не могу объяснить это чувство, - негодует мать, узнав, что ее годовалого ребенка забрал незнакомый мужчина. – Мы его не виним. Мы на него не сердимся. Мы не сердимся на него – мы виним детский сад”.

Жена дедушки рассказала газете Sydney Morning Herald, что ее муж был “опустошен” этой ошибкой и “так быстро вернул ребенка”, когда понял, что ошибся мальчиком.

“Я просто так рада, что с маленьким мальчиком все было в порядке”, - сказала женщина, добавив, что ее муж приехал в центр, когда дети спали и в комнате было темно.

Регулирующий орган по дошкольному образованию и уходу за детьми Нового Южного Уэльса заявил, что проводит “тщательное расследование” этого “глубоко тревожащего и серьезного инцидента”.

Администрация сообщила, что на время расследования в детском саду был отстранен от работы воспитатель.

“В ходе расследования регулирующий орган рассмотрит историю соблюдения требований службой”, - сообщили в регулирующем органе, добавив, что полиция Нового Южного Уэльса была уведомлена об инциденте.

Триша Хасти, официальный представитель First Steps Learning Academy, принесла извинения семьям пострадавших за беспокойство, вызванное инцидентом, который, по ее словам, был “единичным”.

“Такого никогда раньше не случалось ни у нас, ни в каком-либо другом нашем центре, - говорится в заявлении Хасти. – Хотя мы всегда придерживались строгих правил доставки и забора пациентов, в данном случае эти процедуры не были соблюдены должным образом. Педагог, участвовавший в этом, был отстранен от работы. Мы незамедлительно приняли меры по ужесточению наших процедур и обеспечению того, чтобы подобное никогда больше не повторилось”.

Инцидент произошел в период пристального внимания к вопросам дошкольного воспитания в Австралии, отмечает The Guardian. В последние месяцы в австралийских центрах по уходу за детьми появились тревожные сообщения о жестоком обращении с детьми и отсутствии заботы о них, что привело к правительственным проверкам в этом секторе как в Новом Южном Уэльсе, так и в Виктории. Правительства австралийских штатов и федеральные власти объявили о ряде законодательных изменений, направленных на повышение стандартов безопасности в этом секторе.