Почему российские императоры не брали в жены русских

Власть, богатство, безграничные возможности… Казалось бы, русские императоры имели всё. Но одна свобода была для них недоступна — право выбрать спутницу жизни по велению сердца, а не по велению государства. Жёны монархов подбирались на династическом рынке с холодным расчётом, а личные чувства отходили на второй план.

Закон, изменивший судьбу династии

До конца XVIII века у русских правителей была относительная свобода в выборе невест. Всё изменилось в 1797 году, когда император Павел I, опасавшийся повторения эпохи дворцовых переворотов, издал Акт о престолонаследии.

Этот документ не только чётко установил порядок передачи власти, но и ввёл ключевое правило: наследник престола должен был вступать в брак только с особой равного себе статуса. Поскольку в России не было семьи, равной по статусу правящей династии, взоры неизбежно обращались за границу.

Уже его сын, Александр I, ужесточил правило, лишив права на престол потомков от морганатических браков — то есть союзов с лицами, не принадлежавшими к царствующему дому. Так брак из личного дела превратился в инструмент большой политики.

Выгодная сделка

С этого момента женитьба цесаревича напоминала заключение важнейшего международного договора. Такой союз должен был обеспечить империю не только законными наследниками, но и мощными политическими союзниками, укрепить влияние и престиж на мировой арене.

С момента принятия акта о престолонаследии в Российской империи было заключено шесть междинастических браков, которые как дипломатические инструменты, должны были способствовать налаживанию хороших межгосударственных отношений и скреплению союзнических интересов.

Согласно российскому законодательству будущая императрица должна была принадлежать к правящей династии, но кроме этого ей следовало отказаться от своего вероисповедания в пользу православия.

Поскольку итальянские, французские, португальские и австрийские принцессы-католички не желали менять конфессию и создавали брачные союзы между собой, русским кронпринцам подыскивали партии во множествах германских герцогств.

Немецкие невесты не были столь категоричны, и, приняв все условия, переезжали жить в огромную Российскую империю с её шикарным императорским двором.

Из шести русских императриц-супруг лишь одна была не немкой. Исключение составила жена Александра III, датчанка по рождению Мария София Фредерика Дагмар из династии Глюксбургов, после крещения в православии ставшая Марией Фёдоровной.

София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (Мария Фёдоровна)

Вторая супруга императора Павла I - София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, вошедшая в российскую историю как Мария Фёдоровна, получив предложение от русского престолонаследника, вынуждена была расторгнуть обручение с принцем Людвигом Гессенским.

По её собственным словам, она влюбилась в нового жениха до безумия, а потому став его женой, подарила ему 10 детей, двое из которых впоследствии заняли российский императорский трон.

Павел I не питал к супруге особенных чувств и изменял ей с разными фаворитками, хотя она предпочитала думать, что его отношения на стороне носят платонический характер.

С момента рождения последнего ребенка и до самой смерти Павла I императрица Мария Фёдоровна пребывала в почти опальном положении.

Луиза Мария Августа Баденская (Елизавета Алексеевна)

В поле зрения Российского императорского двора Луиза Мария Августа Баденская попала в возрасте 11 лет, когда она вместе со своей 9-летней сестрой приглянулись императрице Екатерине II, подыскивавшей выгодную партию для собственного внука.

Когда девочки повзрослели на 2 года, их пригласили в Петербург, где будущему императору Александру I предстояло сделать выбор между двумя красавицами, и 15-летний юноша отдал предпочтение старшей из сестёр.

Перейдя в православие и получив имя «Елизавета Алексеевна», она стала готовиться к свадьбе с суженым, в которого влюбилась с первого же взгляда, впрочем, он тоже отвечал ей огромной симпатией. Первые годы их совместной жизни были окутаны счастьем, но затем произошло отдаление супругов, каждый из которых находил утешение в романах на стороне. В этом браке родились две дочери, обе умершие в весьма раннем возрасте.

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (Александра Фёдоровна)

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская и великий князь Николай познакомились в 1814 году, и тут же поняли, что они предназначены друг для друга. Выйдя замуж за представителя правящей русской династии, и став Александрой Фёдоровной, она и не предполагала, что из-за отречения императора Константина ей будет уготована роль супруги-императрицы. Родив семерых детей, она из-за проблем со здоровьем часто уезжала на юг на лечение, а её муж в это время предавался мимолётным увлечениям. Тем не менее эта пара сохраняла тёплые семейные отношения, а после смерти Николая I жена на протяжении 5 лет, то есть до самой кончины, носила чёрное траурное платье.

Максимилиана Вильгельмина Мария Гессенская (Мария Александровна)

Вряд ли можно назвать счастливым брак императора Александра II и Максимилианы Вильгельмины Марии Гессенской, известной под именем Марии Александровны. Брак, продлившийся 39 лет, был омрачен гибелью двоих из восьми детей, плохим здоровьем супруги и постоянными изменами мужа, который ещё при жизни жены поселил в Зимнем дворце свою любовницу, родившую ему четверых детей.

Мария София Фредерика Дагмара Датская (Мария Фёдоровна)

Жизнелюбивая супруга императора Александра III - Мария София Фредерика Дагмара Датская, в православии Мария Фёдоровна, изначально должна была стать женой его внезапно умершего старшего брата. Вместе ухаживая за Николаем Александровичем, молодые люди сблизились, а после печального события решили соединить себя узами брака, который, оказавшись на редкость счастливым, обогатился шестью детьми.

Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская (Александра Фёдоровна)

Последней императорской супругой Российской империи стала Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, в православии «Александра Фёдоровна». Её брак с Николаем II основывался на взаимной любви. У не чаявшей души друг в друге четы родилось пятеро детей, которые разделив участь родителей, были расстреляны большевиками.