Сестры-близнецы незапланированно родили сыновей

В Хьюстоне, США, сестры-близнецы незапланированно стали матерями в один день с разницей в 12 часов. Об этом пишет Click 2 Houston.

Сестры Рэйчел Шмидтбергер и Линдси Денни с детства все делают вместе. Они обе окончили медицинскую школу Техасского университета и устроились дерматологами в одну больницу. Тем не менее они не планировали беременеть в одно и то же время.

Денни долгое время не могла зачать ребенка и оставила попытки, как вдруг, на Рождество узнала о беременности. Ее семья была счастлива. Родственники стали еще радостнее, когда вскоре о своем положении рассказала Шмидтбергер. Обе женщины вынашивали сыновей.

Общий гинеколог сестер заявил, что женщины должны родить в один день. Так и произошло. Мальчики появились на свет 26 августа. Денни и Шмидтбергер назвали это очередным проявлением их близнецовой связи.

Ранее сообщалось, что в штате Аризона, США, в один день прошла свадьба братьев-близнецов и сестер-близнецов. По словам женщины, секрет их отношений — понимание друг друга: их супруги знают, каково это — быть близнецами.