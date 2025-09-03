Как пушки царской России остановили немцев под Москвой

Качественно выполненные вещи способны служить даже не десятилетиями, а веками. Это не просто житейская мудрость, а истина, которую не раз доказывала сама история человечества. Одним из ярчайших примеров стал эпизод Великой Отечественной войны — артиллерийские орудия, созданные еще в XIX веке, сыграли важную роль в защите Москвы.

Угроза на пороге столицы

Холодной зимой 1941 года немецкие войска подошли к Москве на опасно близкое расстояние. Битва за столицу стала одним из самых напряженных и важных эпизодов войны. Красная Армия оказалась в критическом положении: катастрофически не хватало вооружения, особенно артиллерийских орудий, которые могли бы остановить немецкие танки.

Маршал Георгий Жуков, командующий обороной Москвы, доложил о сложившейся ситуации Иосифу Сталину. Однако даже у Верховного главнокомандующего не нашлось резервов артиллерии, чтобы восполнить дефицит. Тогда было решено обратиться за помощью к Военной артиллерийской академии имени Дзержинского. Однако и здесь ожидания не оправдались: почти все учебные орудия были эвакуированы в Самарканд еще в начале войны.

Неожиданное решение

На помощь пришел один из старейших сотрудников академии, имя которого, к сожалению, история не сохранила. Опытный специалист вспомнил о давно забытых арсеналах, расположенных в окрестностях Москвы. Там, по его словам, могли находиться пушки, произведенные еще во времена русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Решение проверить эти склады оказалось судьбоносным. Когда арсеналы вскрыли, там действительно обнаружили артиллерийские орудия, произведенные на Императорском заводе в Перми в 1877 году. Вместе с пушками сохранились и 6-дюймовые снаряды к ним. Несмотря на возраст, орудия оказались в рабочем состоянии.

Старый конь борозды не испортит

Обнаруженные артиллерийские орудия были немедленно подготовлены к бою и отправлены на участок фронта «Солнечногорск — Красная Поляна», где командовал Константин Рокоссовский. Эти пушки, хотя и устаревшие по меркам середины XX века, стали неожиданным и эффективным оружием в борьбе с фашистскими танками.

Чтобы компенсировать недостатки старых орудий, их врыли в землю по ступицы колес, что помогло снизить отдачу при выстрелах. Поскольку пушки не имели современных прицелов, стрельбу вели прямой наводкой. Несмотря на все сложности, орудия оказались весьма эффективными: их 40-килограммовые снаряды пробивали броню многих немецких танков. Впрочем, стоит признать, что в 1941-м году бронирование многих немецких танков оставляло желать лучшего.

Эффект неожиданности

Немецкие войска были ошеломлены. Сначала они приняли мощные взрывы за действие противотанковых мин, а затем предположили, что Советский Союз применил новый, неизвестный вид оружия. Эта заминка дала Красной Армии драгоценное время. Воспользовавшись ситуацией, Рокоссовский получил подкрепление из тыла и смог переломить ход сражения в пользу советских войск.