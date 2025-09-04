День «оттяга» и незнакомых дорог: что отмечают в России и мире 4 сентября

4 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «оттяга», День незнакомых дорог и День дикой природы.

День «оттяга»

День «оттяга» придуман с целью дать работающим людям отдохнуть от ежедневной рутины и «хорошенько оттянуться». Поэтому в этот праздник люди посещают вечеринки, танцуют, поют и веселятся, чтобы выплеснуть накопившийся стресс. Можно выбрать и более спокойный отдых: отоспаться, посмотреть любимый фильм или провести время с близким человеком.

День незнакомых дорог

День незнакомых дорог посвящен исследованию новых маршрутов, как в прямом, так и в переносном смысле. Этот праздник напоминает о важности открытий, смелости и приключениях. В эту дату следует побывать там, где вы еще не были: отправиться на работу по другому маршруту, посетить новый город или даже сменить сферу своей деятельности.

День дикой природы

День дикой природы учрежден американской специалисткой по поведению животных Коллин Пейдж в 2005 году, чтобы обратить внимание общества на угрозу исчезновения многих биологических видов. В эту дату экоактивисты жертвуют деньги на сохранение видов, а природоохранные организации проводят образовательные мероприятия. Праздник отмечается 4 сентября, так как это дата смерти австралийского натуралиста Стива Ирвина.