У каких народов измена является знаком гостеприимства

Для большинства современных обществ, основанных на монотеистических религиях — православии, исламе, иудаизме — супружеская измена является тяжким грехом. Особенно сурово на протяжении веков каралась неверность жены. Эта историческая строгость была продиктована не столько моралью, сколько прагматикой: мужчине было необходимо гарантировать, что наследником его состояния станет именно биологический потомок.

Однако если мы взглянем на мировую историю шире, то обнаружим, что так называемая «измена» часто воспринималась совершенно иначе — как социальная обязанность, акт гостеприимства или инструмент выживания целого рода.

Коряки Камчатки

Для приморских коряков — малочисленного народа российского Северо-Востока — супружеские связи с гостем были нормой. В условиях изоляции это был единственный способ «освежить» генофонд. Гость в стойбище встречался с невероятным радушием: его угощали, обогревали и… предоставляли ночлег в постели хозяйки дома. Муж не только не ревновал, но и всячески одобрял это — цель визита была выше бытовых условностей. Задача женщины заключалась в том, чтобы зачать ребенка от пришлого человека. Удачная беременность становилась праздником для всего селения, означая рождение здорового и крепкого потомства.

Жители Аляски

Проблемы с рождением здоровых деток наблюдались и у замкнутых этнических групп материковой Аляски. Чутки-оленеводы и эскимосы живут достаточно обособленно от остального мира. Браки внутри одного поселенья нередко случаются между более или менее дальними родственниками. Это приводит к рождению хилых малышей, наделенных целым букетом болезней.

Чтобы такие печальные события случались как можно реже, чукчи и эскимосы тоже практикуют измену «во имя гостеприимства» и даже передают своих жен в аренду мужчинам из других поселений. Если сильный представитель чужого клана собирается на охоту, у него всегда есть огромный выбор из дам любого соседнего племени. Мужья сами будут предлагать своих жен на роль временной любовницы. За время охоты женщина должна постоянно ублажать «господина», чтобы было больше шансов забеременеть.

Аборигены Австралии

Сексуальное гостеприимство принято и у небольшой народности австралийских аборигенов арунта. Каждый род живет очень замкнуто. Гены веками смешиваются внутри племени, поэтому разбавлять их просто необходимо. Арунта исключительно гостеприимны и готовы «одалживать» своих женщин всем желающим.

Любой гость извне может спокойно рассчитывать на ночь с первой понравившейся чернокожей красоткой, даже если она — замужняя матрона. Своими женами арунта охотно делятся не только с пришлыми иноземцами, но и друг с другом. Это своеобразный жест уважения и симпатии. Если кому-то вздумается отказаться от такого живого «подарка», муж женщины посчитает себя смертельно оскорбленным.

В горах Тибета

В Тибете тоже много народностей, живущих по схожим законам. Муж с радостью отдаст свою жену во временное пользование пришлому гостю, если женщина тому понравилась. Возникновение симпатии и сексуального влечения в этом случае считается высшей волей богов.

Тибетцы вообще склонны ценить востребованных женщин. Если дама нравится многим мужчинам, значит, она действительно чего-то стоит. Отсюда пошел обычай не брать в жены девственниц. До бракосочетания девушка обязана не только лишиться девственности, но и познать многих мужчин. Только в этом случае невеста может быть признана годной для семейной жизни.