Дорога к победе и любви: как известный фигурист встретил свою балерину

Помните ту душераздирающую историю, когда на турнире в Питтсбурге весь мир фигурного катания замер от ужаса? Осенью 2004 года на «Skate America» Максим Маринин выполнял привычную поддержку, но конёк зацепился за лёд, и в следующее мгновение его партнёрша Татьяна Тотьмянина рухнула вниз с двухметровой высоты. Она ударилась головой, потеряла сознание, а весь зал замер в ужасе. Врачи позже скажут: тяжёлых последствий удалось избежать. Но для самого Маринина этот момент стал катастрофой. Внутри что-то надломилось.

© Соцсети Натальи Сомовой

Он винил себя за каждую секунду падения и долго не мог выйти на лёд без страха. Татьяна уже вернулась к тренировкам, а Максим всё ещё чувствовал вину и буквально не решался поднять партнёршу в той самой поддержке. Будущий олимпийский чемпион, лидер в парном катании... и человек, который потерял веру в собственные силы. Ему пришлось признать, что без помощи со стороны справиться не получится.

Визит к психологу и встреча судьбы

Тогда в жизни Маринина появился человек, изменивший не только его спортивную карьеру, но и личную судьбу. Психолог помог ему избавиться от блока в голове и вернуться к работе. Именно благодаря специалисту Максим познакомился с девушкой, которая оказалась для него больше, чем поддержкой.

Балерина Наталья Сомова переживала собственный кризис: травма ноги грозила поставить крест на её карьере. Она тоже пришла к психологу, чтобы справиться со страхами. Их разговоры с фигуристом сначала были осторожными, но быстро стало ясно, что они понимают друг друга с полуслова.

«Мы встретились, и я сразу почувствовал, что это мой человек», – позже вспоминал Маринин.

Дорога к Олимпиаде и новая опора

У Максима впереди был главный старт жизни – Олимпиада в Турине. Времени на долгие ухаживания почти не оставалось: тренировки, сборы, постоянные переезды. Но отношения с Натальей развивались стремительно. Он возвращался после тяжёлых прокатов и понимал, что есть человек, рядом с которым можно снять груз вины и усталости.

Тотьмянина и Маринин в итоге выиграли Олимпиаду-2006, поставив яркую точку в своей профессиональной карьере. Для зрителей это был блестящий триумф, для самого Максима – ещё и внутреннее доказательство того, что он справился со страхом и не дал прошлому перемолоть себя.

Семья без штампа

После игр Наталья и Максим стали жить вместе. В 2007 году у них родился сын Артемий, а спустя пять лет дочь Ульяна. С тех пор прошло больше полутора десятилетий, но пара до сих пор не узаконила отношения. Для Маринина этот вопрос не принципиален: он не раз говорил, что штамп в паспорте ничего не меняет, если в семье есть доверие и любовь.

Наталья продолжает карьеру балерины, в прошлом году она получила народную артистку Российской Федерации. Максим совмещает тренерскую работу и сотрудничает с Ильёй Авербухом. Их графики плотные, но оба нашли способ оставаться друг для друга главным источником опоры.

«До сих пор благодарю судьбу за встречу с Наташей. И двое наших детей только подтверждают: рядом со мной правильная женщина», – признался олимпийский чемпион.

Вот так порой самые тёмные времена и тяжёлые падения становятся началом нового пути. Тогда, в Питтсбурге, казалось, что он потерял почву под ногами. Сегодня он не только олимпийский чемпион, но и человек, который нашёл на своём пути свою прекрасную и воздушную приму-балерину.