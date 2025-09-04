Сибиряк обратил в бегство напавшего на него медведя

Житель Иркутска повергся нападению медведя во время прогулки по лесу. Мужчина победил хищника и обратил его в бегство, передает Babr Mash.

Герой истории бродил по лесу в районе бухты Аяя на Байкале, когда столкнулся с хищником. Косолапый набросился на туриста, повалив его на землю.

Но мужчина оказался не из робкого десятка. Он оказал хищнику достойное сопротивление. Иркутянин отбивался как мог, руками и ногами.

Увидев столь отчаянное сопротивление, медведь дал деру. Любитель дикой природы серьезно не пострадал. Он отделался царапинами.

Храбрецу оказали помощь медики на ближайшей турбазе. Он уже дома и щедро делится впечатлениями от захватывающего приключения.