Какие болезни на Руси считались позорными

В Древней Руси отношение к болезням было гораздо глубже, чем просто к физической слабости. Недуг часто воспринимался как метка, свидетельство о грехе или распущенности человека. Многие заболевания считались позорными — либо карой высших сил за прегрешения, либо прямым следствием аморальной жизни, пренебрежения духовной и телесной чистотой.

Болезни от грязи

Русская культура с её культом бани и ритуального омовения была одержима идеей чистоты — и физической, и духовной. Поэтому любые кожные болезни — от чесотки и экземы до рожистых воспалений — автоматически причислялись к постыдным. Они виделись прямым следствием неряшливости и «нечистоты» самого человека.

Из-за неразвитости медицины под эту категорию несправедственно попадали и болезни, имевшие нервную или вирусную природу. Любые язвы, гнойники или подозрительные пятна на коже вызывали всеобщее отвращение и становились социальным клеймом. В обществе, где чистая кожа была эталоном красоты и здоровья, такой человек буквально становился изгоем.

Проказа

Особое место в списке позорных заболеваний занимала лепра, или проказа. Людей, страдающих от этого недуга, старались обходить десятыми дорогами. Проказа считалась очень заразной и постыдной. Людей, зараженных ею, выгоняли из селений и обрекали на скитания. Обычно они образовывали в удаленных районах свои небольшие поселения, где жили бок о бок с такими же несчастными обреченными.

Если больной проказой приближался к обычному населенному пункту, он заранее должен был извещать о своем приближении ударами в деревянную колотушку. Обычно такие пациенты были обречены на жалкое прозябание и часто умирали от голода. К ним никто не хотел приближаться даже для того, чтобы кинуть краюху хлеба.

Венерические заболевания

Венерические болезни считались порождением разнузданности плоти и беспутного образа жизни, из-за чего жестоко клеймились. Эти недуги считались настолько постыдными, что о них даже неприлично было говорить. Тема венерических заболеваний была строго табуирована, а люди, имевшие несчастье заболеть такой хворью, оставались наедине со своими проблемами. За помощью они потихоньку бегали к знахарям, но все это происходило очень тайно, чуть ли не под покровом ночи.

Бесплодие

Мужское и особенно женское бесплодие было не только большой бедой человека, но и достаточно постыдным фактом. Бесплодную женщину называли «пустоцветом» и относились к ней довольно пренебрежительно, как к не выполнившей свое главное предназначение.

Алкоголизм

Крайне негативно относились на Руси и к беспробудному пьянству. Когда о человеке становилось известно, что он «упился до смерти», до белой горячки и наложил на себя руки в таком состоянии, это известие черной тенью ложилось на всю семью покойника. Об умершем от пьянства родные могли упоминать только краснея, потому что этот факт был настоящим позором.