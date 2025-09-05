В Ингушетии выявили почти полторы сотни неучтенных исторических памятников

В Ингушетии на территории башенного комплекса Цори археологи выявили 146 ранее неучтенных исторических памятников. Их внесут в реестр объектов культурного наследия региона.

«Команда „АСМ Групп“ закончила работы по изучению и выявлению построек и стел на башенном комплексе Цори. В существующем реестре находятся 43 объекта культурного наследия, включая башни и склепы. Специалисты „АСМ Групп“ выявили на Цори еще 146 исторических памятников, обладающих признаками объектов культурного наследия», — сообщается в телеграм-канале компании.

Отмечается, что среди выявленных памятников есть уникальные башни, склепы, хозяйственные постройки и каменные стелы. В Комитет по охране объектов культурного наследия Ингушетии компания уже направила 146 заявлений о включении объектов в реестр.

«АСМ Групп» объединяет профессионалов-реставраторов, работающих в городах России, а также выполняющих международные реставрационные проекты. Совместно с благотворительным фондом «Сафмар» специалисты занимаются восстановлением исторических данных о памятниках Ингушетии, в частности, создают Единую электронную базу памятников региона.

Башенный комплекс Цори, датируемый XV—XVI вв.еками, расположен в горной Ингушетии на высоте около 1 200 метров в труднодоступной местности. Раньше комплекс насчитывал более 20 боевых башен и склепов, до наших дней сохранились 3 боевые башни и около 20 древних жилых построек.