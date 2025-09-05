Тайны «оттепели»: почему 1953-1964 гг. стали переломным моментом в истории СССР

В пятницу на Московской международной книжной ярмарке Павел Крашенинников - постоянный автор и большой друг "РГ" - представит свою новую книгу "Наследники или ренегаты. Государство и право "оттепели". 1953-1964".

На этот раз он расскажет, пожалуй, о самом теплом времени советской эпохи: оттепели. Павел Крашенинников в особых представлениях не нуждается ни как государственный деятель, ни как правовед, ни как писатель. Это восьмая книга из его цикла, в котором исследуется правовая история нашей страны и государства. Как юрист, в своей работе он опирается на документы и на юридически установленные исторические факты.

Как так вышло, что "товарищ Берия вышел из доверия"? Правда ли, что Никита Сергеевич "сажал не только кукурузу"? Разоблачение культа личности - безумная ошибка, государственное преступление или неизбежный исторический процесс?

Для того чтобы мы как общество могли разобраться в этом и дать себе честные ответы, необходимо поднимать документы, читать, думать. Но мы должны быть готовы к тому, что простых объяснений и однозначных ответов не будет.

"Оттепель, а точнее то, что ею называют историки, журналисты, юристы, писатели, не имеет четких хронологических рамок, да и именуют этот временной период еще и слякотью, - пояснил "РГ" Павел Крашенинников. - Так что следует определиться с тем, о чем, собственно, пойдет речь. Несмотря на все прошедшие в тот период государственные и общественные эволюции, произошедшие с подачи власти, суть советского режима осталась прежней, а сам он даже несколько укрепился".

Именно во время Хрущева, как установил автор, произошло возвращение практически всех рычагов управления партийному аппарату, а это означало усиление и без того запредельной централизации управления. Все-таки к концу правления Сталина конфигурация власти была иной. Возможно, кого-то это удивит, но у правительства в позднее сталинское время было больше власти и самостоятельности. Партия, конечно, оставалась главной. Но она скорее была капитаном. В хрущевское время - стала рулевым.

По мнению Павла Крашенинникова, кто бы ни победил в схватке за власть после смерти Сталина, он бы неминуемо начал переформатировать и смягчать систему. Разница в деталях, как это могло бы быть сделано. Но все бы двигались в одну сторону. Кстати, первым использовал выражение "культ личности" Георгий Маленков, который, напомним, также претендовал на роль первого человека в государстве, но проиграл борьбу.

"Изменение атмосферы в стране привело к появлению слоя людей, открыто высказывавших неподобающие ранее мысли, и некоторому брожению в обществе, имеющему скорее оптимистично-революционную направленность, - рассказывает Павел Крашенинников. - Шестидесятники верили в коммунизм, но - в версии произведений утопистов, а не партийных документов".

В то же время, считает он, период 1953-1964 годов следует признать переломным моментом в истории СССР.

"Именно в это время подспудно начались процессы, значительно изменившие советское общество, - рассказывает Павел Крашенинников. - Возник новый ценностный раскол между героически настроенными романтиками-революционерами и прагматиками-мещанами, жаждавшими благосостояния прямо сейчас. Власти пытались усидеть на обоих этих стульях и в результате провалились между ними, а в итоге впоследствии рухнул и СССР".

Как бы то ни было, те десять лет все еще волнуют нас и вызывают споры. Возможность подумать и поспорить, поддержать или осудить разоблачение культа личности будет в пятницу у всех посетителей Московской международной книжной ярмарки.