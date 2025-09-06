Как вступление СССР в войну с Японией спасло сотни тысяч американцев

2025-й – год не только 80-летия Великой Победы над фашистской Германией, но и победы над милитаристской Японией, окончания Второй мировой войны. На Западе всячески пытаются преуменьшить стратегическую значимость этого события, принизить и исказить роль СССР. Чем это вызвано и как на самом деле развивались события?

На эти и другие вопросы «Свободной прессе» ответил известный российский востоковед, доктор исторических наук Анатолий КОШКИН.

«СП»: Анатолий Аркадьевич, давайте для начала напомним нашим читателям, особенно молодым, какая сложилась тогда обстановка на восточных границах СССР.

– К лету 1945 года у границ Советского Союза была сосредоточена крупная группировка японских войск, основу которой составляла Квантунская армия. Её главные силы располагались в центральных районах Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), третья часть – в приграничной зоне Китая, Внутренней Монголии, а также в Корее.

Она насчитывала свыше миллиона человек, более 1,2 тысячи танков, 6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи самолётов, свыше 30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской речной военной флотилии).

На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и МНР было возведено 17 укреплённых районов общей протяжённостью свыше 800 километров, в которых находилось около 4,5 тысячи долговременных огневых сооружений. Наличие на дальневосточных границах страны мощной сухопутной группировки вооружённых сил Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования с 1941 года использовать здесь значительные силы и средства, но для разгрома Квантунской группировки их было недостаточно.Поэтому советское командование с весны 1945 года перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских войск стала насчитывать более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и миномётов, 5,25 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 5,2 тысячи самолётов (с учётом авиации Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии), 93 боевых корабля.

Она была разделена на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавлял Маршал Советского Союза Александр Василевский.

«СП»: Какие задачи ставило перед собой руководство нашей страны, принимая решение о вступлении в войну против Японии?

– 26 июля 1945 года от имени трёх держав – США, Великобритании и Китая – был опубликован документ, получивший название Потсдамская декларация. Декларация требовала капитуляции Японии безоговорочно на условиях, предложенных союзными державами, и капитуляции японской армии.Через два дня, 28 июля, на пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро Судзуки заявил по поводу Потсдамской декларации: «Мы игнорируем её. Мы будем неотступно идти вперёд и вести войну до конца». Занятая японским правительством позиция затягивала окончание Второй мировой войны, вела к новым жертвам. Поэтому в строгом соответствии с определёнными в Ялтинском соглашении сроками Советский Союз 8 августа 1945 года объявил Японии войну. Верное союзническому долгу советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав.

Следует особо отметить, что, принимая такое решение, наше руководство не только неукоснительно выполняло союзнический долг, но и решало весьма важные геополитические задачи.

Сталин не хотел быть отстранённым от послевоенного политического процесса в Восточной Азии, и в первую очередь в Китае. Ведь американцы были намерены после войны занять господствующее положение в этом обширном регионе мира, вытеснив оттуда все другие государства, в том числе Великобританию, Францию и, уж конечно, СССР.

Так, во время Каирской конференции 23 ноября 1943 года Рузвельт в беседе с глазу на глаз с Чан Кайши предложил ему заключить после войны американо-китайский военный союз, предусматривавший размещение по всей территории Китая, в том числе у советских границ, военных баз США.Чан Кайши с энтузиазмом приветствовал это предложение. Порт-Артур и ряд других стратегически важных районов отдавались под прямое американское управление. Корейский полуостров предусматривалось оккупировать и удерживать совместно американскими войсками и войсками Чан Кайши. Индия также должна была стать зоной преобладающего влияния США.

Односторонний ввод американских войск на территорию Китая был чреват поражением коммунистических сил этой страны и установлением непосредственно у границ СССР недружественного проамериканского режима.

Поэтому наше вступление в войну на Дальнем Востоке не только преследовало задачу скорейшего разгрома японских вооружённых сил, но и было направлено на создание благоприятных для СССР военно-стратегических позиций в Восточно-Азиатском регионе.

Вступление в войну Советского Союза поставило Японию на грань поражения. Именно Красная Армия окончательно лишила японское командование всех надежд, а не ядерная бомбардировка, как пытались и пытаются доказать до сих пор Соединённые Штаты.

Да и в рескрипте от 17 августа 1945 года «К солдатам и матросам» император Хирохито даже не упомянул американские атомные бомбы, уничтожившие Хиросиму и Нагасаки, а прямо назвал вступление в войну СССР в качестве основной причины капитуляции.

Эти и другие факты свидетельствуют, что без вступления в войну СССР американцы не смогли бы быстро победить Японию, даже «забросав её атомными бомбами», как убеждала японское население в листовках и по радио американская военная пропаганда. По расчётам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на японские острова требовалось, по меньшей мере, девять атомных бомб. Но после ударов по Хиросиме и Нагасаки у США их больше не было, а производство новых требовало длительного времени.

Даже занимавший откровенно антисоветские позиции президент США Гарри Трумэн признавал: «Мы очень желали, чтобы русские вступили в войну против Японии». В мемуарах он отмечал, что «вступление России в войну становилось всё более необходимым для спасения сотен тысяч американцев».

«СП»: Какие выводы из всего этого мы можем сделать?

– Фактом является то, что именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром японских сухопутных сил на континенте, это побудило японское правительство капитулировать. Молниеносный удар наших войск лишил японское руководство шансов на переброску в метрополию войск из Китая, сорвал развязывание бактериологической и химической войны, что спасло миллионы человеческих жизней, в том числе японцев.

Высадка советских десантов и пленение японских войск на южных Курильских островах полностью закончились в начале сентября 1945 года. Но официальное прекращение состояния войны между СССР и Японией произошло в декабре 1956 года при ратификации и вступлении в силу Советско-японской совместной декларации.

В результате войны СССР, выполнив условия соглашений Ялтинской конференции 1945 года, официально вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904-1905 годов: по итогам Портсмутского мира – Южный Сахалин, а также ранее уступленную Японии в 1875 году группу Курильских островов.