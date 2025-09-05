Озеро Смердячье: почему его называют «подмосковной Хиросимой»

Всего в нескольких километрах от подмосковных поселков, в глухом Шатурском лесу, скрывается одно из самых мистических мест центральной России — озеро Смердячье. Его кроваво-бурая вода, идеально круглая форма и зловещая тишина окрестностей веками будоражат воображение путешественников и рождают легенды, в которых переплетаются история, геология и чистый фольклор.

© Соцсети

Озеро, которое обходят стороной

Первое, что поражает любого, кто добирается до этих мест, — неестественный красно-коричневый цвет воды. Объяснение ему вполне научное: такой оттенок придают водоему соединения железа и торфа. Однако гораздо сильнее научных фактов на психику действует стойкий запах сероводорода, благодаря которому озеро и получило своё неблагозвучное имя — Смердячье.

Среди местных жителей бытует и более поэтичная, пугающая легенда. Якобы на этом месте некогда стояла церковь, которая в один миг провалилась под землю вместе с дьячком. С тех пор вода стала цветом как кровь, а воздух наполнился смрадом. Говорят, что прежнее название озера — «Смерть дьячья» — со временем упростилось до «Смердячьего».

«Подмосковная Хиросима»

Смердячье озеро притягивает любопытных и благодаря другим характеристикам. Озеро имеет в диаметре всего 300-400 метров, а площадь его равняется 0,126 км². Максимальная глубина озера, которую удалось зафиксировать исследователям, не превышает 40 метров. Но больше всего гостей Подмосковья удивляет форма Смердячьего. Дело в том, что этот водоем почти идеально круглый. У тех, кто видел Смердячье хотя бы на фотографиях, создается впечатление, что озеро искусственного происхождения.

Можно сказать, что такие люди недалеки от истины. Как утверждает автор издания «Аномальные места Москвы» Елена Разумовская, ученые предполагают, что Смердячье образовалось в кратере, оставленном метеоритом, который упал в этом месте около 10 тысяч лет назад. Причем воронка оказалась в несколько раз больше той, что осталась там, где упал Тунгусский метеорит. По подсчетам специалистов, сила энергии взрыва «Смердячьего» метеорита была в 10 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Аномальные явления

Эксперты считают, что версия с метеоритом единственная версия, способная объяснить форму Смердячьего озера, которое называют «Подмосковной Хиросимой». А вот что касается аномальных явлений, наблюдающихся на берегах озера, тот тут ученые пока бессильны. Так, многие уверяют, что точно слышали возле Смердячьего колокольный звон. Говорят, что он раздается с колокольни церкви, ушедшей под воду. По легенде, вместе с церковью утонул и дьячок, поэтому озеро раньше называлось «Смерть дьячья».

Гладь Смердячьего озера до сих пор внушает путникам какой-то животный страх. Располагают к этому и окрестные леса, и цвет воды, и ужасный запах. Впрочем, скептики думают, что так влияет на человеческий организм сероводород. Отравление этим газом может привести к отеку легких, судорогам и даже коме. Возможно, все, о чем рассказывают очевидцы, — всего лишь галлюцинации. Но как бы то ни было, специалисты не советуют устраивать у Смердячьего привал и вообще долго там находиться.