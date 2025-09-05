Древний Рим оказался родиной микрокредитов, спекуляций и махинаций

Археолог Ким Боус, профессор Пенсильванского университета, выпустил монографию "Выжить в Риме: экономическая жизнь девяноста процентов". В ней он утверждает, что Древний Рим заложил основы потребительского общества и системы кредитования.

История Рима обычно рассказывается через труды Цицерона, Ливия или Тацита, которые описывали жизнь элиты. Боус же обратился к археологическим находкам, древним "бухгалтерским записям" и останкам простых жителей. Он пришёл к выводу, что римская экономика была первой глобальной системой с высоким уровнем потребления и практикой кредитования.

Так, семья Сотерихос из египетской провинции вынуждена была заниматься фермерством, чтобы расплатиться с долгами, а ростовщица Фаустилла из Помпей выдавала срочные кредиты на личные нужды - почти как современные микрофинансовые компании. Большинство римлян жили при низких доходах, восполняя дефицит за счёт займов, заклада имущества и долгов "под урожай".

По словам Боуса, социальная мобильность зависела от накопления небольшого капитала - участка земли, пары волов или ремесленного инструмента. Но для 90 % населения такие сбережения оставались недостижимыми: римляне жили в долгах и боролись с ростовщиками.