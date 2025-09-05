Почему фиолетовый цвет не используется на государственных флагах

Сейчас в мире насчитывается 193 страны, и у каждой есть свой государственный флаг, отличающийся по оформлению. Но все флаги объединяет одна общая черта, и это вовсе не форма (ведь, например, флаг Непала не прямоугольный). Этот признак — отсутствие фиолетового цвета в их палитре. Но почему никто не использовал такой красивый и благородный оттенок? Ответ на этот вопрос довольно неожиданный.

Фиолетовый цвет — редкость, доступная избранным

Секрет кроется не в отношении к цвету и даже не в религиозных и культурных традициях, которые везде разные. Причина отказа от фиолетового цвета — банальная экономия. До конца XIX века фиолетовый краситель был самым дорогим в мире. Его добывали единственным способом — из морских моллюсков семейства иглянок, обитающих в теплых морях.

© Иглянки

Этих морских обитателей использовали для добычи фиолетовой краски разных оттенков еще финикийцы. Первое упоминание о получении краски нашли в египетских папирусах 1600 года до нашей эры. Иглянки — маленькие моллюски, а чтобы получить 100 граммов пигмента, нужно было переработать примерно 10 тыс. Этот процесс был настолько трудоемким и дорогостоящим, что фиолетовая ткань стала символом роскоши и власти.

Фиолетовый цвет как символ аристократии и власти

Тысячи лет фиолетовая краска была самой дорогой и ткань, окрашенная в фиолетовый называлась пурпур. Одежды из нее носили римские и византийские императоры и османские султаны. Пурпурный шелк в эпоху Августа стоил баснословные деньги — 150 тысяч денариев за фунт (около 400 граммов), что в пересчете на современные деньги составляло бы более 2,5 миллиона рублей. Византийские императоры также предпочитали пурпурные ткани, считая их символом своей божественной власти. Даже в Османской империи султаны носили фиолетовые одеяния, подчеркивая свое могущество.

© Так в прошлые века производили пурпурный краситель

В древние времена фиолетовая краска производилась в промышленных масштабах только в двух городах — Тире и Сидоне, расположенных на территории современного Ливана. Археологические раскопки в Сидоне показали огромное количество раковин моллюсков, что свидетельствует о тысячелетнем производстве фиолетового пигмента.

Изменение технологий и удешевление фиолетовой краски

Все изменилось в конце XIX века, когда немецкий химик Адольф Байер открыл способ синтезировать фиолетовый пигмент искусственным путем. В 1883 году ученый смог создать аналог растительного индиготина, а вскоре появились и другие методы производства фиолетовой краски. Байер был награжден Нобелевской премией в 1905 году за свои достижения в области химии, и с тех пор стоимость фиолетовой краски значительно снизилась.

Несмотря на это, к тому моменту уже сложилась устойчивая традиция использования других цветов на государственных флагах, таких как красный, синий, зеленый и белый. Пурпурные и фиолетовые оттенки остались символом аристократии и не перешли в массовую культуру, а использование фиолетового на государственных флагах так и не стало распространенным.

Исключения: где все же встречается фиолетовый цвет на флагах

Мы написали в заголовке «не используется», но есть два маленьких исключения. Например, флаг префектуры Токио — один из немногих, где фиолетовый цвет занимает центральное место. Этот флаг представляет собой фиолетовое полотнище с белым стилизованным изображением солнца в центре.

Кроме того, есть два национальных флага с небольшими фиолетовыми элементами. На флаге Доминики изображена птица с фиолетовой грудкой, а на флаге Никарагуа фиолетовый цвет присутствует в тонкой полоске радуги, размещенной в центре герба. Эти флаги являются редким примером использования фиолетового цвета в государственной символике.