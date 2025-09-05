Черная Мария: как гадалка предсказала смерть Наполеона, а он ей не поверил

Есть такие удивительные люди, которые не любят историю и думают, что история — это скучно, непонятно и неинтересно. Но вот писательница Диана Удовиченко другого мнения и хочет убедить в этом остальных. Женщина пересказала фрагмент из жизни французской гадалки Марии Ленорман настолько легко и весело, что любой его с удовольствием прочитает.

Ниже приведены слова автора. Уверяем вас, история Черной Марии заслуживает внимания.

© Портрет Марии Ленорман

Жила-была в XVIII веке, во Франции, дама по имени Мария Ленорман. С самого рождения она была особенной. Повитуха, приняв на руки кривого ребеночка, который радостно скалил полный комплект зубов, заорала и убежала в ужасе. Родители Марии, конечно, огорчались, что дочка получилась кривобокая и хромая, но больше их беспокоила странная еб***тость девочки. Вот приходят к ним гости, а Мария говорит:

— Вижу, тетенька, помрете скоро. А вам, дяденька, жена изменяет.

Наговорит людям всякого г**на, те обидятся, уходят, а потом и правда: одна померла, другой с супруги молодого соседа снял.

Ну и все возмущаются:

— Может, вы вашему милому ребеночку ротик заткнете? А то каркает и каркает.

Короче, родители от такого позора в 6 лет сдали Марию в приют при монастыре бенедиктинок.

— Ну, а что от вас еще ждать? Я знала, что так будет, — не расстроилась девочка.

Досидела в приюте до 16 лет, потом перебралась в Париж и открыла салон гадания. Приходят к ней Мария Антуанетта и якобинцы Марат, Робеспьер и Сен-Жюст.

— Вы сначала ручку позолотите, — замечает Ленорман. — Я с клиентов беру вперед, а то мрут же как мухи, потом не получишь гонорар.

Позолотили ей ручку, спрашивают:

— Какое будущее нас ждет? Небось великое? — Тоже мне, бином Ньютона, — фыркает гадалка. — Тебе, тебе и тебе бошки отрубят.

И ткнула во всех, кроме Марата. Тот с облегчением выдыхает, а Ленорман добавляет:

— Тебя зарежут. — Да иди ты с такими пророчествами, — обиделись клиенты, и ушли.

© Казнь Марии-Антуанетты

Потом, когда им по очереди головы стали рубить, как капусту, вспомнили Ленорман, да поздно. Но после этого случая гадалку прозвали Черной Марией. Мол, спрашивать у нее будущее — к беде.

— Ну и дураки, — вздохнула Ленорман. — Если целыми днями жрать пирожные и плясать на балах, когда народ голодает, как-то неудивительно, что башку снесут в итоге.

И стала гадать только бабам. В 1795 году пришли к ней две подружки — Терезия Тальен и Жозефина де Богарне. Ленорман поглядела на них, поглядела, и говорит:

— Вижу, обе вы спите с одним и тем же мужиком, нынешним правителем Франции Баррасом. Но будущее у вас восхитительное. Ты, Терезия, будешь княгиней, а ты, Жозефина, императрицей.

— Пи***ишь, как дышишь, тетенька, — ржут прекрасные дамы. — Какие княгини-императрицы, когда у нас уже республика? Зря только бабло на тебя потратили, лучше б новые сумочки Шанель купили. — Да плевать, если не верите, — отвечает гадалка. — Только когда сбудется, я за следующее предсказание тройную цену возьму.

Дамы ушли, а потом все и сбылось. Баррасу Жозефина надоела, он ее спихнул замуж за Бонапарта, а тот сделал карьеру императора. Жозефина была не дура: прибегает к Ленорман, валит ей бабло тоннами, и просит не оставить в дальнейшем. Предостеречь от косяков.

— Что тут скажешь? — сообщает гадалка. — Передай императору своему: есть такая страна Россия. Так вот пусть туда не ходит: снег башка попадет, совсем мертвый будет. — Да вроде Боня туда не собирается, — пожимает плечами Жозефина. — Собирается-собирается, — говорит Ленорман. — Но ему русские варвары вломят, и побежит он из России с обмороженной *опой. В общем, если хочешь нормального будущего, отговори мужа от этой эскапады.

Жозефина давай Наполеона отговаривать. Тот взбесился, и вопит:

— Совсем ты в меня не веришь! Зачем мне такая баба? На почве политических разногласий я тебя больше иметь не буду, и вообще разведусь.

И в Россию собирается. А тут уже по Парижу слух прошел, что олл инклюзив в варварской стране включает морозы, снега и пару ударов в бочину. И Ленорман этот слух всячески поддерживает.

Бонапарт вызывает маршала Жана Бернадота и говорит:

— Заткни рот этой гадалке любой ценой. — Разрешите доложить, не могу, я женат! — отвечает маршал. — Тогда утопи ее, — в сердцах решает Наполеон.

Бернадот прикинулся богатым торговцем, и пригласил Марию покататься на лодке. Вот плывут они романтично по Сене, а маршал и спрашивает:

— Скажите, мадам Ленорман, какое будущее меня ждет? — Ты будешь королем Швеции и основателем крутой династии, — говорит Ленорман.

Бернадот малость удивился, но вида не подал, и снова спрашивает:

— Мадам Ленорман, а вы знаете, как умрете? — Тоже мне, загадка, — фыркает Ленорман. — 23 июня 1843 года меня задушат. Так что не надейся, маршал, ты меня щас не утопишь.

Бернадот тогда скинул ее с лодки, и назад поплыл. А Мария величественно колыхалась вниз по течению, пока ее не вытащили рыбаки.

© Мария Ленорман и Наполеон

— Го**о не тонет, — сказал Наполеон, узнав, что план провалился, и выслал Ленорман из Франции.

Гадалка обосновалась в Лондоне. Ее пророчества сбылись. Маршал Бернадот из-за ряда невероятных событий стал королем Швеции. Там просто все наследники престола померли один за другим.Наполеон развелся с Жозефиной, а потом его убили в России. Саму же Ленорман задушили подушкой 23 июня 1843 года, как она и предсказывала.

Мораль: не веришь гадалкам — не верь, твое личное дело. Кроме одного случая. Если тебя предупреждают: не ходи в Россию — так и не ходи. И даже если не предупреждают, все равно в Россию не ходи. Сиди на жопе ровно, жри фуагра, люби Жозефину, интурист, целее будешь.