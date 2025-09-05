Как дочь и правнучка Брежнева из всемогущих превратились в сумасшедших

Дочь Леонида Брежнева в юности росла словно принцесса: ей позволялось абсолютно все, а ее прихоти и капризы тут же подлежали исполнению. Однако женщина так и не смогла найти себя и в итоге встретила смерть в психиатрической лечебнице. Судьба ее внучки также оказалась незавидной: потеряв все, она даже была похоронена вдали от семьи.

Дочь Галины Брежневой

Галина Брежнева с раннего возраста начала проявлять свой характер. Дочери генсека все сходило с рук настолько, что даже отец не мог совладать с ней.

Так, будучи студенткой, Галина влюбилась в циркового артиста Евгения Милаева. 42-летний акробат с первого взгляда вскружил голову Брежневой. Влюбленная девушка даже оставила учёбу, чтобы поехать с любимым на гастроли.

Узнав о поступке наследницы, Леонид Брежнев пришел в ярость. Попытки вернуть взбалмошную дочь домой не увенчались успехом: по телефону Галина сообщила отцу, что будет рядом с любимым. Она была готова стирать его одежду и воспитывать детей от первого брака.

Осознав серьезность намерений дочери, генсек дал добро на брак. Отдавать единственную дочь за простого артиста ему не хотелось, но и запретить дочери любить было не в его силах.

В итоге ради мужа Брежнева научилась стирать и готовить, поддерживала порядок и уют в доме, а также смогла подружиться с детьми Евгения.

На любовь молодой супруги Милаев отвечал взаимностью. Он одаривал любимую драгоценностями и шубами, привозил из-за границы дизайнерские платья и костюмы.

Спустя семь лет в браке появилась дочь. Девочку назвали в честь бабушки Викторией.

Жизнь вдали от семьи

С ранних лет Вика жила в доме бабушки. Когда ей исполнилось всего три годика, родители развелись. По слухам, причиной стали измены Милаева. Однако некоторые были уверены: Галина извела мужа своей ревностью.

Зная, что дочь под надёжным присмотром, Галина бросилась в новый омут чувств. На этот раз ее выбор пал на 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио.

Леонид Ильич и Виктория Петровна быстро осознали: дочери до наследницы нет никакого дела. Они обожали маленькую Вику и старались ее обеспечить всем самым лучшим.

Зимой семья жила в столице, а с приходом весны — переезжала в загородный дом. Там Вика могла много времени проводить на свежем воздухе.

Работа не ради денег

Получив хорошее образование и воспитание, Виктория смогла поступить в МГУ. Но через некоторое время учёба в одном из главных ВУЗов страны ей наскучила, и девушка перешла в ГИТИС.

Пробиваться в жизни необходимости у Милаевой не было: все ее прихоти исполнялись как по щелчку пальцев, поэтому она могла позволить себе заниматься тем, что действительно нравилось.

Получив диплом артистки, Виктория некоторое время нигде не работала, а затем от скуки устроилась в Госкомиздат.

Все изменилось после смерти деда. Некогда доброжелательные и вежливые люди стали буквально травить семью Брежнева. Они могли выгнать с работы, препятствовали вступлению в партию и перекрыли доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Незавидная участь настигла и Викторию: ее уволили из Госкомиздата.

Чтобы не остаться без средств к существованию, Милаева спешно продала доставшееся от деда имущество. Желая обменять квартиру на меньшую, но с доплатой, она нарвалась на мошенников. Помощи от властей ждать было бессмысленно, потому женщина смирилась с ситуацией.

К тому времени Галина Брежнева окончательно потеряла себя. Она ежедневно выпивала и прогуляла все украшения и антиквариат. Чтобы мать была под присмотром, Виктории пришлось определить ее в психиатрическую клинику. Там дочь генсека и провела остаток своей жизни.

Личная жизнь

Ещё в молодости Виктория влюбилась в простого работящего парня — Михаила Филиппова. Дедушка с бабушкой поддержали ее выбор и даже помогли зятю построить карьеру во Внешторге.

Когда у супругов родилась дочь, ее назвали Галиной — в честь бабушки. Вот только имя отразилось на жизни девочки. Как и бабушка, она начала вести разгульный образ жизни, бродяжничала и ночевала на улице. Чтобы спасти дочь от зависимости, Виктория определила и ее в психиатрическую лечебницу. На заверения дочери измениться мать не реагировала.

К тому времени отношения с мужем у Виктории испортились, и пара рассталась.

Вскоре она вышла замуж за сотрудника КГБ Геннадия Варакуту. Их брак продлился 10 лет. Незадолго до развода Виктория сообщила мужу, что влюбилась в другого — Дмитрия Брамина.

Избранник был младше нее на 18 лет, но для любви это не стало помехой. В итоге женщина переехала к возлюбленному и лишь изредка навещала дочь в больнице.

С Браминым Милаева прожила до самой смерти. В 2018 году внучки Леонида Брежнева не стало. Причиной стал рак, о котором женщина не любила говорить. Похороны взял на себя Дмитрий, но мужчине не позволили похоронить Викторию рядом с родными. На этом настояли родственники сына Леонида Брежнева, Юрия.

Дочери Виктория не оставила в наследство ничего. После выхода из психиатрической лечебницы, Галина буквально скиталась по Москве, пока неравнодушные благотворители не подарили ей квартиру в Звенигороде.