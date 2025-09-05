Стрельба, пожары, давки: самые страшные трагедии на фестивалях и концертах

На фестивале Burning Man в американском штате Невада обнаружили тело уроженца Омска Вадима Круглова, который, по предварительной версии, был убит. Это не первый случай трагедии на фестивалях или концертах. О самых страшных из них рассказывает «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Фестиваль Route 91 Harvest: массовое убийство

1 октября 2017 года во время фестиваля Route 91 Harvest в Лас-Вегасе выступали различные суперзвезды, ничего не предвещало беды. Однако на курорте Mandalay Bay, недалеко от места проведения фестиваля, человек по имени Стивен Пэддок забронировал номер. Из окна гостиницы открывался отличный вид на шоу, поэтому именно из него Пэддок начал стрелять из снайперской винтовки по гостям фестиваля.

В тот день он убил 58 человек, а еще двое умерли позже от осложнений. Количество пострадавших превысило 500 человек. Сам Пэддок после стрельбы покончил с собой. Что послужило мотивом для такого страшного преступления — до сих пор неизвестно. Основные версии: психические заболевания или долги из-за азартных игр.

Концерт Sugarland: обвалилась крыша

В августе 2011 года должен был пройти концерт кантри-дуэта Sugarland в американском штате Индиана. Однако не успели музыканты начать представление, как из-за сильного порыва ветра крыша с площадки под открытым небом сорвалась и повалила навес. Все оборудование с огромной силой и скоростью рухнуло вниз на толпу, на месте убив четырех фанатов. Еще 58 человек были ранены, трое из которых скончались в течение недели от полученных травм.

Концерт Great White: страшный пожар

20 февраля 2003 года в небольшом ночном клубе The Station в американском городе Уэст-Уорике проходил концерт группы Great White. Шоу включало в себя использование пиротехники, что и привело к трагедии. На сцене было устроено несколько эффектных взрывов, которые впоследствии спровоцировали возгорание.

Вокалист Джек Рассел пытался сделать все возможное, чтобы остановить распространение пламени, но огонь только усиливался. Члены группы сбежали через пожарный выход рядом со сценой, а более 400 посетителей направились к четырем аварийным выходам.

Охрана по какой-то причине не позволила людям использовать выход со сцены, а два аварийных прохода были забаррикадированы, что привело к скоплению людей у двух оставшихся выходов. Огромная толпа оказалась в ловушке, а огонь практически уничтожил клуб: взорвались бутылки с алкоголем, балки потрескались, а потолок обрушился. В тот день заживо сгорело 100 человек.

Концерт Callejeros: погибло почти 200 человек

Похожий случай произошел 31 декабря 2004 года в Буэнос-Айресе. В местном клубе «Республика Кроманьон» выступала группа Callejeros. Фанаты решили зажечь фейерверки, хотя музыканты просили этого не делать. В клубе находилось в тот момент три тысячи посетителей. Из шести аварийных выходов четыре были заперты, чтобы не пропустить безбилетников. Из-за фейерверков начался пожар, в котором погибло 194 человека и еще 1432 были ранены.

Шторм на фестивале Pukkelpop

В 2011 году в бельгийском городе Леопольдсбург проходил масштабный фестиваль на открытом воздухе Pukkelpop. Всего его посетило свыше 60 тысяч человек, а в качестве артистов должны были выступить Эминем, Foo Fighters и другие.

Однако музыканты так и не вышли на сцену из-за внезапно начавшегося шторма в ночь открытия фестиваля. Сильный ветер и проливной дождь обрушились с такой силой, что сцена рухнула, экраны упали, деревья попадали, а палатки практически разорвались. Из-за шторма погибло пять человек и еще 140 пострадали.

Фестиваль «Парад любви»: давка и жара

В 2010 году крупнейший музыкальный фестиваль «Парад любви» в городе Дуйсбург в Германии обернулся трагедией. Вход к месту проведения проходил через туннель. Из-за жары в 30 градусов и большого количества людей некоторые потеряли сознание. Началась паника, которая спровоцировала давку из-за того, что люди пытались прорваться к выходам. В этот день погиб 21 человек и еще пять тысяч получили ранения разной степени тяжести.

Год назад, 22 марта 2024 года, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел страшный теракт. Группа террористов открыла стрельбу перед выступлением рок-группы «Пикник», а затем подожгла здание. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с очевидцами страшной трагедии, чтобы понять, как они спустя год справляются с пережитым ужасом того дня.