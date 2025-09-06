Как нашли и вновь потеряли украденный нацистами «Портрет дамы»

В конце августа нидерландская газета Algemeen Dagblad (AD) объявила о завершении важного расследования. Благодаря опубликованной в сети фотографии почти со стопроцентной точностью удалось установить местонахождение картины «Портрет дамы» кисти знаменитого итальянского художника XVII—XVIII веков Витторе Джузеппе Гисланди. Полотно было похищено нацистами в 1940 году из коллекции знаменитого амстердамского арт-дилера. Правда, вскоре после обнаружения следы портрета снова затерялись. «Лента.ру» рассказывает, как картина оказалась в Аргентине и при чем тут личный финансовый консультант Германа Геринга.

«Портрет дамы» удалось найти случайно

О пропавшей 85 лет назад картине заговорили в августе после того, как жительница крупного портового города Мар-дель-Плата в провинции Буэнос-Айрес выставила свой дом на продажу. На снимке одной из комнат, размещенном на сайте агентства недвижимости Robles Casas & Campos, журналисты AD заметили картину, удивительно напоминающую работу Гисланди.

Особого шока они не испытали, так как дом принадлежит семье весьма мрачной личности. Свое жилище продавала дочь Фридриха Кадгиена — личного финансового консультанта Адольфа Гитлера и Германа Геринга.

Он родился в 1907 году, получил степень доктора права в Кельнском университете (причем его диссертация в области долговых обязательств была одной из самых объемных и сложных даже для преподавателей), работал в прусском правительстве, а с приходом к власти нацистов предложил им свои услуги.

Кадгиен состоял в СС, участвовал в создании так называемого Четырехлетнего плана — ряда экономических мер, которые были разработаны в 1936 году с целью модернизации военной промышленности нацистской Германии, — а позже занимался вывозом награбленных бонзами Третьего рейха культурных ценностей в Южную Америку.

В 1945 году Кадгиен бежал в Швейцарию, оттуда перебрался в Бразилию, а затем в Аргентину. ЦРУ несколько лет пыталось найти бывшего нацистского финансиста, но в Бразилии его следы затерялись.

Он прекрасно освоился в Аргентине, завел бизнес, женился, а в 1960-х стал отцом двух дочерей. Нацистского преступника не стало в 1978-м. Впрочем, как отмечали американские разведчики, Кадгиен не был настоящим нацистом, но в каком-то смысле представлял собой нечто даже более опасное.

Для этого умного, изворотливого и блестяще образованного человека не существовало понятий чести, совести и идеалов, ради выгоды он был готов служить любой идее и любому начальству. В документах ЦРУ его назвали «змей самого низшего пошиба».

Картина «Портрет дамы» была украдена из коллекции знаменитого арт-дилера

«Портрет дамы» происходит из коллекции потомственного голландского арт-дилера еврейского происхождения Жака Гудстиккера. Он родился в 1897 году и к началу 1940-х сделал себе имя на поприще коллекционирования и торговли произведениями искусства.

В 1919 году он начал работать в амстердамской галерее отца, преобразовал ее в публичную и даже совершил настоящую революцию в художественном мире Нидерландов. Гудстиккер первым провел в Амстердаме большую выставку картин итальянского Возрождения. Одной из центральных работ экспозиции была знаменитая «Мадонна с младенцем» Франческо Скварчоне.

В 1927 году он перенес коллекцию в большее здание и стал выставлять работы мастеров золотого века Нидерландов рядом с картинами других европейских мастеров XV, XVI, XVII веков, что было для того времени очень смелым ходом.

К концу 1930-х в коллекции Гудстиккера было более тысячи работ, включая полотна Иеронима Босха и Яна Вермеера. 10 мая 1940 года нацистская Германия вторглась в Нидерланды. Знаменитый дилер бросил свою коллекцию и отплыл с семьей в США на борту судна Bodegraven вместе с другими беженцами.

Но от судьбы не уйти: уже в море с ним случился несчастный случай. 16 мая Гудстиккер оступился на палубе, упал в трюм и сломал шею. Однако при нем была так называемая черная книжка — подробная опись всех произведений коллекции, оставленных на родине. «Портрет дамы» Гисланди находился в этом списке.

Коллекцию Гудстиккера разграбили нацисты

17 мая нацисты полностью оккупировали Нидерланды и занялись грабежом. Впрочем, они старались подвести под этот грабеж законные основания. В частности, коллекция Гудстиккера была выкуплена Германом Герингом. Помогали в этом бывшие сотрудники арт-дилера, а его смерть облегчила задачу.

В итоге собрание предметов искусства через посредничество голландского банкира Алоиса Мидля досталось Герингу всего за два миллиона гульденов, хотя стоило в десятки раз больше. На то, что у коллекционера были наследники, владеющие контрольным пакетом акций его бизнеса, немцы просто не обратили внимания.

Фридрих Кадгиен был финансовым советником Геринга и, скорее всего, участвовал в оформлении этой грязной сделки. В 1945 году он бежал с ценностями и скрылся в Аргентине.

Около десяти лет назад к журналисту Algemeen Dagblad Сирилу Росману обратился пожилой человек по имени Пол Пост. Он знал, что репортер интересуется украденными нацистами ценностями, и рассказал историю, которую узнал из отцовского дневника, случайно обнаруженного на чердаке семейного дома.

В годы войны он работал в Национальном алмазном фонде в Амстердаме. После захвата страны нацисты начали вымогать у ювелиров и коллекционеров еврейского происхождения драгоценности и деньги, обещая им спасение от лагерей уничтожения. Полученные средства, согласно дневниковым записям, использовались для укрепления военной промышленности Германии, а ключевой фигурой в этих операциях был Кадгиен.

Кроме того, отец Поста записал, что когда финансист Геринга бежал из страны в 1945-м, при нем были драгоценные камни и две картины. Одной из них был «Портрет дамы» Гисланди.

Дочь Кадгиена случайно выдала местонахождение картины

К середине 2010-х судьба Кадгиена и его семьи была хорошо известна. Его дочери, Патриция и Алисия, были известными и уважаемыми в Аргентине предпринимательницами. Первая занималась текстильной промышленностью, а вторая вместе с мужем владела крупным дилерским центром знаменитого американского производителя мотоциклов Harley-Davidson в Чили.

Росман на протяжении десяти лет пытался расспросить их об отце и его участии в хищении произведений искусства в Европе. Обе женщины отказались наотрез.

Можно было предположить, что дочери бывшего нацистского преступника ничего не знают о его прошлом (все-таки они родились в 1960-х), и такой разговор доставил бы им душевные муки. Однако дальнейшие события дают возможность предположить иное.

В августе на сайте агентства недвижимости появилось фото из особняка одной из сестер (неизвестно, какой именно) с «Портретом дамы», висящем над диваном. После того как в СМИ поднялся шум, объявление о продаже дома было оперативно удалено.

Женщине дозвонился аргентинский корреспондент AD Петер Схаутен и попросил об интервью — хотя бы по электронной почте. Она вроде бы согласилась, но сразу дала понять, что откровений ждать не стоит.

«Я не знаю, какую информацию вы хотите от меня получить. Я ничего не знаю ни о какой картине», – дочь Фридриха Кадгиена, из разговора с репортером Петером Схаутеном.

Схаутен отправил ей вопросы интервью и фотографию картины в мессенджере. Вскоре женщина написала, что не сможет ответить прямо сейчас, так как очень занята. С тех пор на связь она не выходит. Редакция AD утверждает, что наследница нацистского преступника также изменила имена в своих аккаунтах в социальных сетях.

За поиски «Портрета дамы» взялись аргентинская полиция и Интерпол

Более того, несколько лет назад репортеры уже замечали на странице одной из сестер в соцсетях еще одну пропавшую картину из «черной книжки» Гудстиккера — работу знаменитого голландского мастера натюрморта XVII века Абрахама Миньона. Найти эту картину пока тоже не удалось, однако складывается впечатление, что дочери Кадгиена прекрасно знают, кем был их отец, и не собираются расставаться с его наследием, какой бы кровавый след за ним ни тянулся.

Сейчас считается, что из коллекции Гудстиккера найдено и возвращено наследникам около 200 экспонатов. Наследницей коллекции является 81-летняя Марей фон Сахер.

Она заявила, что уже связалась с аргентинской полицией и Интерполом, и они пообещали оказать полное содействие в расследовании. Женщина сказала, что восстановление знаменитого собрания является целью ее жизни.

Остается только надеяться, что власти Аргентины на этот раз возьмутся за семейство Кадгиена всерьез. Возможно, что две картины из коллекции Гудстиккера — далеко не все, что удалось вывезти финансисту Геринга из рушившегося Третьего рейха.

Впрочем, жаркая латиноамериканская страна известна своим лояльным отношением к беглым нацистам и их потомкам, так что в этой истории может случиться еще много интересных поворотов.