6 сентября: что отмечают в России и в мире

6 сентября в России поздравления принимают сотрудники подразделений МВД по противодействию экстремизму. В мире празднуют День чтения книги, напоминающий о том, что в эпоху цифровых технологий ничто не заменит шелеста страниц. Свои праздники отмечают рыжеволосые люди и обладатели бороды. А православные верующие сегодня вспоминают святителя Петра Московского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 сентября

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

Дата связана с созданием в 2008 году Центра по противодействию экстремизму МВД России, более известного как Центр «Э». Его сотрудники ведут борьбу с радикальными движениями, пресекают проявления экстремизма и защищают общественную безопасность. Националистические и религиозные конфликты, деятельность деструктивных сил несут угрозу обществу. Поэтому День подразделений по противодействию экстремизму стал не только профессиональным праздником, но и напоминанием обществу о том, как важны стабильность и межнациональное согласие в стране.

День полетов над землей

6 сентября отмечается необычный праздник — День полетов над землей. Его придумали, чтобы напомнить о вечной мечте человечества летать и о том, что эта мечта стала реальностью. Так, в 1783 году братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье изготовили и испытали воздушный шар. Этот эксперимент стал важной вехой в истории воздухоплавания и доказал, что человек может покорять небо не только в воображении.

День чтения книги

Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на ценность самого простого и вместе с тем очень важного занятия. Чтение книг — это не только способ провести время, но и возможность расширить кругозор, развить воображение, соприкоснуться с мыслями великих людей. В этот день в разные годы происходили события, связанные с книгопечатанием и литературой: от первых печатных изданий Священного Писания в Европе до публикации знаменитых произведений мировой литературы.

Кстати, книгам в календаре посвящено несколько праздников. 23 апреля по инициативе ЮНЕСКО в разных странах отмечают Всемирный день книги. А 9 октября в нашей стране празднуют Всероссийский день чтения.

День борьбы с прокрастинацией

Забавная дата специально придумана для тех, кто любит откладывать дела на потом. Ее цель — напомнить, что постоянное промедление мешает развитию, забирает энергию и не дает достигать целей. Праздник отмечают в сентябре не просто так: именно начало осени часто становится временем новых планов и задач, когда особенно важно взять себя в руки и перестать «тянуть резину».

День рыжих

Идея праздника родилась в 2005 году в нидерландском городе Бреда, когда местный художник решил собрать в качестве моделей людей с рыжими волосами. Правда, вместо 15 человек приехали 150. В итоге встреча вылилась в большую фотосессию и фестиваль. Он проводился ежегодно в разные даты, но неизменно — в первых числах сентября.

Сегодня праздник стал символом уникальности: по статистике, рыжие составляют всего 1–2% населения Земли. Ученые объясняют этот феномен особым геном MC1R, который встречается редко и передается по наследству.

Кстати, рыжеволосые люди отмечают свой день несколько раз в год. Помимо 6 сентября, Всемирный день рыжих празднуют 26 мая. Есть отдельные национальные праздники в честь людей с огненной шевелюрой. Например, в США и Великобритании это 5 ноября.

День бороды

Сегодня есть еще один яркий повод для улыбки — День бороды. Его празднуют в первую субботу сентября. У даты нет официального статуса в календаре, но праздник с удовольствием отмечают в разных странах. В этот день устраивают конкурсы и чемпионаты, где участники состязаются в длине и густоте бороды, а также в номинациях вроде «самая ухоженная» или «самая экстравагантная борода».

Мода на ношение бороды уходит в глубину веков. Для славян она была признаком силы и зрелости, для древнегреческих философов — мудрости, а в викторианской Англии — обязательным атрибутом респектабельного мужчины. Сегодня борода — это не только мода, но и способ самовыражения, возможность подчеркнуть свою индивидуальность.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 сентября в других странах

Великий день кидания яйца — США. История праздника восходит к традициям американских ярмарок XIX века, когда состязания в бросании яиц были частью развлечений для публики. В этот день по-прежнему устраиваются веселые соревнования: кто дальше кинет яйцо, кто поймает его, не разбив, или у кого получится самый необычный трюк.

Индра Джатра — Непал. В Непале начинается один из самых ярких индуистских праздников, который посвящен богу Индре, повелителю дождя и небес. Торжества проходят в столице страны Катманду и длятся несколько дней. Главное событие — красочное шествие колесницы с «живой богиней» Кумари, которую непальцы почитают как воплощение божественной энергии. Во время праздника на улицах проходят танцевальные представления, а дома украшают гирляндами и лампадами.

Праздник голодных духов, или Фестиваль призраков — Китай, Вьетнам, Сингапур. Праздник, который отмечают в ряде азиатских стран, связан с древними верованиями буддизма и даосизма. Считается, что в это время врата загробного мира открываются и души умерших выходят в мир живых. Жители устраивают особые обряды — жгут благовония и свечи, оставляют еду и напитки для духов предков.

Праздник медового полнолуния Мадху-пурнима — Бангладеш. Этот буддийский праздник выпадает на день полнолуния месяца Бхадра, который обычно приходится на конец августа или начало сентября. Он связан с легендой: когда Будда уединился в лесу Парилейя, обезьяна принесла ему в дар мед, а слон — фрукты. В память об этом люди приносят мед и фрукты в монастыри, проявляют щедрость и милосердие по отношению к другим.

День объединения — Болгария. Национальный праздник, который приурочен к важному событию в истории болгарской государственности. В 1878 году Болгария была разделена на три части. Одну из них — Македонию — контролировала Османская империя. Положение проживавших там болгар было незавидным. В результате 6 сентября 1885 года произошел военный переворот, вновь объединивший страну. Праздник считается днем воссоединения болгарского народа.

Религиозные праздники 6 сентября

Перенесение мощей святителя Петра Московского, митрополита Киевского и всея России, чудотворца

6 сентября церковь вспоминает святителя Петра Московского, жившего на рубеже XIII-XIV веков. Он был одним из первых иерархов, сделавших Москву духовным центром Руси. Именно при нем митрополичья кафедра окончательно переместилась в Москву, что во многом определило ее роль в истории страны.

В находившейся под монголо-татарским игом Руси и в условиях междоусобицы русских князей он призывал к миролюбию и единству, утверждал истинную веру. По масштабу влияния святителя Петра сравнивают с Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Перенесение мощей святого состоялось в 1479 году во время строительства Успенского собора в Кремле. Святитель Петр почитается как покровитель Москвы.

День памяти священномученика Евтихия, епископа

6 сентября православная церковь чтит память священномученика Евтихия. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и одним из первых епископов в Малой Азии. За свою верность христианской вере Евтихий претерпел гонения и мученическую смерть. Его почитают как символ стойкости и преданности Христу. Верующие в этот день молятся о духовной силе и защите от испытаний.

6 сентября Русская православная церковь также чтит память:

преподобного Арсения Комельского, игумена (1550);

преподобного Аристоклия (Амвросиева), старца Московского (1918);

мученика Татиона Клавдиопольского (Вифинского) (305);

мученицы Сиры, девы Персидской (558);

преподобного Георгия Лимниота (Озерника) (ок. 716);

равноапостольного Космы Этолийского, иеромонаха (1779);

преподобномученика Серафима (Шахмутя), архимандрита (1946).

Народные праздники и приметы 6 сентября

Евтихий Тихий

Этот день связывали с завершением лета и началом спокойного, размеренного осеннего периода. Считалось, что с этого времени поля и леса «затихают» — птицы перестают петь, звери готовятся к зиме. На Евтихия крестьяне обычно занимались хозяйством: убирали овощи, заготавливали грибы и ягоды, чинили крыши и готовили хлев для скота. День советовали проводить тихо — без ссор и лишней суеты, тогда осень будет теплой и урожайной.

Приметы

Туманное утро — к теплой и сухой осени.

Если журавли начали улетать — зима наступит рано.

Сильный ветер предвещает бурю и ненастье в ближайшие дни.

Много паутины на полях — к ясной и продолжительной осени.

Какие исторические события произошли 6 сентября

394 год — состоялась битва на реке Фригид, завершившая борьбу между последним императором единой Римской империи Феодосием I и узурпаторами. Победа Феодосия окончательно утвердила христианство в Западной Европе.

— состоялась битва на реке Фригид, завершившая борьбу между последним императором единой Римской империи Феодосием I и узурпаторами. Победа Феодосия окончательно утвердила христианство в Западной Европе. 1492 год — экспедиция Христофора Колумба отплыла из Старого Света на запад, это морское плавание привело к открытию Америки.

— экспедиция Христофора Колумба отплыла из Старого Света на запад, это морское плавание привело к открытию Америки. 1522 год — завершилось первое кругосветное плавание, начатое под предводительством Фернана Магеллана. В Европу вернулся корабль «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано.

— завершилось первое кругосветное плавание, начатое под предводительством Фернана Магеллана. В Европу вернулся корабль «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано. 1634 год — в битве при Нердлингене войска Священной Римской империи и Испании нанесли поражение шведской армии, что стало переломом в Тридцатилетней войне.

— в битве при Нердлингене войска Священной Римской империи и Испании нанесли поражение шведской армии, что стало переломом в Тридцатилетней войне. 1689 год — Русское государство и Китай заключили Нерчинский договор — первый официальный документ, определивший границы двух стран.

— Русское государство и Китай заключили Нерчинский договор — первый официальный документ, определивший границы двух стран. 1852 год — в Манчестере открылась первая бесплатная общественная библиотека Великобритании.

— в Манчестере открылась первая бесплатная общественная библиотека Великобритании. 1899 год — США провозгласили политику «открытых дверей» в отношении Китая, ее суть — равные возможности для США и европейских стран в торговой политике Поднебесной.

— США провозгласили политику «открытых дверей» в отношении Китая, ее суть — равные возможности для США и европейских стран в торговой политике Поднебесной. 1941 год — в газете «Правда» впервые прозвучало выражение «народные мстители» в отношении советских партизан.

— в газете «Правда» впервые прозвучало выражение «народные мстители» в отношении советских партизан. 1947 год — в Москве заложили памятник Юрию Долгорукому, основателю столицы, а город и метро были награждены орденом Ленина.

— в Москве заложили памятник Юрию Долгорукому, основателю столицы, а город и метро были награждены орденом Ленина. 1987 год — в Балтиморе (США) прошла первая успешная хирургическая операция по разделению сиамских близнецов.

— в Балтиморе (США) прошла первая успешная хирургическая операция по разделению сиамских близнецов. 1991 год — Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.

Дни рождения и юбилеи 6 сентября

В 1475 году родился Себастьяно Серлио — итальянский архитектор и теоретик эпохи Ренессанса.

— итальянский архитектор и теоретик эпохи Ренессанса. В 1666 году родился Иван V Алексеевич — русский царь, правивший совместно с братом Петром I.

— русский царь, правивший совместно с братом Петром I. В 1729 году родился Мозес Мендельсон — немецкий философ, которого называли «германским Сократом».

— немецкий философ, которого называли «германским Сократом». В 1766 году родился Джон Дальтон — английский физик и химик, основатель атомной теории.

— английский физик и химик, основатель атомной теории. В 1876 году родился Джон Маклеод — шотландский физиолог, лауреат Нобелевской премии за открытие инсулина.

— шотландский физиолог, лауреат Нобелевской премии за открытие инсулина. В 1928 году родился Евгений Светланов — дирижер, композитор, пианист, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.

— дирижер, композитор, пианист, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР. В 1971 году родилась Долорес О'Риордан — ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.

— ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries. В 1973 году родился Юрий Шатунов — советский и российский певец, бывший солист группы «Ласковый май».

