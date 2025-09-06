Зачем советские экспедиции искали «самое страшное существо» на Земле

В безводных и безжизненных песках пустыни Гоби, по словам монгольских кочевников, обитает нечто. Существо без головы и ног, похожее на жирного красного червя длиной с человеческую ногу. Его имя — Олгой-хорхой. И одно лишь прикосновение к нему означает мгновенную и страшную смерть. Это не просто местный фольклор — это легенда, на поимку которой десятилетиями отправлялись и бесследно исчезали научные экспедиции.

Первая охота

Впервые научный мир услышал о монстре из первых уст — от премьер-министра Монголии. Произошло это в 1922 году, когда американский палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс прибыл в страну для масштабных раскопок.

Для получения разрешений на работу Эндрюс встретился с главой правительства Содномын Дамдинбазаром. Высокопоставленный чиновник, к удивлению ученого, попросил его не о динозаврах, а о поимке загадочного существа. Он описал его как «живую колбасу» около двух футов длиной, невероятно ядовитую. К просьбе тут же присоединились другие министры, наслышанные о чудище.

Эндрюс, скептик до мозга костей, ради дипломатии пообещал помочь. Он даже разработал абсурдный, на его взгляд, план поимки с помощью стальных щипцов и темных очков — «для защиты от смертоносного взгляда». Разрешения были подписаны.

Спустя годы, в 1932-м, публикуя итоги экспедиции, Эндрюс неожиданно признал: миф может иметь под собой реальную основу. Его убедило потрясающее единообразие описаний чудовища среди местных жителей по всей стране.

Такого же мнения придерживался и советский писатель-фантаст Иван Ефремов.

«Во время своих путешествий по Монгольской пустыне Гоби я встречал много людей, рассказывавших мне о страшном червяке, обитающем в самых недоступных, безводных и песчаных уголках гобийской пустыни. Это легенда, но она настолько распространена среди гобийцев, что в самых различных районах загадочный червяк описывается везде одинаково и с большими подробностями; следует думать, что в основе легенды есть правда. По-видимому, в самом деле в пустыне Гоби живет еще неизвестное науке странное существо, возможно — пережиток древнего, вымершего населения Земли», — написал Ефремов в авторском послесловии к рассказу «Олгой-Хорхой».

В этом литературном произведении монгольский червяк описывается как обрубок толстой колбасы около метра длиной с одинаковыми тупыми концами без различимой головы, глаз, рта и конечностей. В фантастическом рассказе олгой-хорхой убивает двух членов экспедиции при помощи мощного электрического разряда и разбрызгиваемого смертоносного яда.

Свой рассказ Ефремов написал на основе данных, полученных в ходе серии научных экспедиций в пустыню Гоби, участником которых он был. Организаторами такого опасного «турне» в период 1946—1949 годов стала Академия наук СССР. Главной задачей советских исследователей было найти залежи окаменевших останков доисторических животных, о которых ранее писал Эндрюс. Но властей Монголии уверяли — ученые отправляются в пустыню Гоби только для того, чтобы поймать олгой-хорхоя.

За то время, что шли экспедиции, Ефремов сумел собрать большое количество материала об олгой-хорхое. Правда, это были либо монгольские легенды, либо рассказы «очевидцев». Напасть на реальный след червяка, державшего в страхе население соседнего с Советским Союзом государства, так и не удалось.

Проторенными тропами

Загадочный олгой-хорхой не давал покоя многим ученым и просто искателям приключений. Доказать существование этого животного означало навсегда войти в историю.

По следам своего соотечественника в середине прошлого столетия в Монголию устремился американский ученый А. Нисбет. На этот раз монгольское правительство оказалось менее сговорчивым. Нисбету и его команде несколько раз отказывали в разрешение на въезд в страну, так как предполагали, что он является не ученым, а шпионом.

В итоге упорство Нисбета все-таки было вознаграждено, и в 1954 году американцам разрешили отправиться в экспедицию. Но обратно они уже не вернулись. Продолжительное отсутствие известий от ученых привело к тому, что американские власти настояли на организации уже поисковой экспедиции. Так Нисбета и членов его команды обнаружили в одном из малоисследованных пустынных районов. Все они были мертвы. Тела лежали возле двух полностью исправных автомобилей, рядом — их имущество в целости и сохранности.

Установить истинные причины смерти не получилось, так как тела ученых довольно долго пролежали под палящим солнцем. Американцы не оставили после себя никаких записок, что позволяет делать выводы — смерть наступила неожиданно и мгновенно. Также на их телах не были обнаружены следы насилия.

По стране тут же поползли слухи — американские ученые стали жертвами олгой-хорхоя. Выдвигалось даже предположение, что исследователям удалось случайно набрести на лежбище этих червяков, за что они и поплатились.

Наука vs Псевдонаука

Советские зоологи, которых также интересовал олгой-хорхой, в 1970-х годах выдвинули предположение, согласно которому гигантский червяк — это всего лишь «восточный удавчик», вид змей, обитающий от юга Монголии до Каспийского моря. По всем описаниям восточные удавчики подходят под олгой-хорхоя. Единственное различие — восточный удавчик не поражает свою жертву разрядом электрического тока. Высказывалась и другая версия — якобы олгой-хорхой является рептилией, которая в результате эволюции утратила лапы.

Но объяснение советских ученых не впечатлило чешского автомобильного инженера и криптозоолога-энтузиаста Ивана Макарле. В 1990 году он снарядил свою первую экспедицию в Монголию. Научной такую поездку едва ли можно назвать, в принципе, как и криптозоологию — наукой. Для того, чтобы уверенно утверждать, что олгой-хорхой существует, отважному чеху оказалось достаточно только нескольких рассказов местных жителей. По возвращению на родину он умело смонтировал видеозаписи, снятые в Центральной Азии, и выпустил фильм «Загадочный монстр монгольских песков». «Документальная» лента стала популярной после того, как ее показали по одному из центральных телеканалов в Чехии. Спустя некоторое время фильм Макарле увидели жители и других стран мира. Так благодаря стараниям чешского криптозоолога о существовании олгой-хорхоя узнали в разных уголках планеты.

И началось… С завидной регулярностью стали поступать сообщения о том, что олгой-хорхоя встречали в Центральной Америке, островах Океании, Африки и даже в некоторых областях Украины. Однако ни одного документального подтверждения существования олгой-хорхоя все равно так и не появилось.