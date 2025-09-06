«Славяновский стакан»: чем русский инженер поразил американцев

На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году скромный с виду металлический стакан произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его создатель, русский инженер Николай Славянов, был удостоен медали «За произведенную техническую революцию». Американские специалисты могли лишь разводить руками: русский гений сделал то, что считалось абсолютно невозможным.

© unsplash

Не офицер, но инженер

Путь к мировой славе для Николая Славянова начался далеко от заводских цехов. Родившись в 1854 году в семье отставного штабс-капитана, он с восьми лет учился в Воронежском кадетском корпусе, готовясь к военной карьере. Однако накануне выпуска юноша круто изменил судьбу: оставил корпус, блестяще окончил мужскую гимназию и поступил в престижный Петербургский горный институт.

Окончив вуз в 1877 году, молодой специалист отправился покорять Урал — промышленное сердце России. Его карьера стремительно набирала обороты: Воткинский завод, Омутнинские заводы, и, наконец, ключевой этап — Пермские пушечные заводы, где он проработал до конца своих дней.

Революция в металле

Именно на Пермских заводах Славянов совершил свои главные открытия. Он сконструировал мощные электрические генераторы и разработал принципиально новый метод — дуговую сварку металлическим электродом под слоем флюса. Патенты на изобретение, полученные в 1890-91 годах в России, США и Европе, подтвердили мировой приоритет русского инженера.

В 1893 году на Всемирную электротехническую выставку, проходившую в американском Чикаго, Николай Гаврилович захватил свой ставший впоследствии легендарным «Славяновский стакан». Славянов наварил на сталь один за другим электроды из бронзы, никеля, стали, чугуна, меди, особой колокольной бронзы, томпака, нейзильбера. Таким образом, как отмечает Олег Фейгин, автор книги «Просто электричество», столп высотой 210 мм. представлял всю гамму технических металлов того времени. Понятно, что «стакан» произвел на выставке настоящий фурор, а его создатель был удостоен медали «За произведенную техническую революцию».

Можем ли повторить?

Стоит отметить, что «Славяновский стакан» являлся не только наглядной демонстрацией достижения технической мысли (на тот момент перечисленные металлы считали несоединимыми), но и демонстрировал мастерство русского инженера. Так, И.В. Гармонов в своей книге «Николай Славянов», опубликованной в 1985 году, писал о том, что тогда же, то есть в 80-х годах ХХ века, на Пермском машиностроительном заводе имени Ленина (бывший Пермский пушечный завод) специалисты попытались сделать копию такого стакана, но тот получился ноздреватым. Это свидетельствовало о высоком уровне мастерства Николая Славянова. До сих пор «стакан» не дает умельцам покоя. В 2017 году пермские сварщики наконец-то смогли сделать копию этого произведения искусства.

Кстати, сам Славянов всегда хотел передать свое мастерство молодому поколению. Поэтому именно по инициативе Николая Гавриловича, как указано в издании «История среднего профессионального образования в России» (Издательство «Новь», 2000 год), при Пермском Алексеевском реальном училище в 1886 году открылось горнозаводское отделение. К сожалению, Славянов очень мало успел. Он умер от разрыва сердца в возрасте 43 лет. Однако на «Славяновские стаканы» можно полюбоваться и сегодня. Сохранились два таких стакана: один экспонируется в Пермском музее, другой — в музее Санкт-Петербургского политехнического университета. Оба стакана инженер делал собственноручно при участии своих сыновей, ставших впоследствии известными учеными.