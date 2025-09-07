Какие праздники отмечают в России и мире 7 сентября

7 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День рассказывания историй о летних путешествиях, День любителей пива и День «Почувствуйте любовь».

© Вечерняя Москва

День рассказывания историй о летних путешествиях

К 7 сентября многие люди возвращаются из летних отпусков и делятся своими историями о том, где они побывали во время отдыха. Поэтому в эту дату решили учредить праздник День рассказывания историй о летних путешествиях. Если вы побывали летом в другом городе или даже стране, то стоит рассказать о своем путешествии друзьям, родственникам и коллегам.

День любителей пива

В День любителей пива многие люди угощают друг друга этим пенным напитком, а также участвуют в тематических фестивалях, где можно продегустировать разные сорта и марки пива, поучаствовать в конкурсах или узнать историю этого напитка.

День «Почувствуйте любовь»

Создатели Дня «Почувствуйте любовь» призывают людей забыть старые обиды и предрассудки, чтобы ощутить тепло и поддержку от своих близких. Поэтому в эту дату следует поговорить с теми, с кем вы находитесь в ссоре, попросить прощения и выразить свою любовь.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.