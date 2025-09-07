Детская армия Гитлера. Как тренировали юных нацистов в годы войны: уникальные снимки немецкого солдата
Фотограф Артур Бондарь опубликовал снимки, сделанные неизвестным солдатом вермахта в чине ефрейтора. Он служил водителем у одного из офицеров артиллерийской батареи 150-миллиметровых тяжелых полевых гаубиц. На кадрах, сделанных немецким фотолюбителем, запечатлен быт германских военнослужащих до и вскоре после начала Второй мировой войны. Он также отразил милитаризацию немецкого общества, сняв занятия членов гитлерюгенда — молодежной организации нацистской партии, которая охватывала в Третьем рейхе всех юношей и девушек в возрасте от 10 до 18 лет.
Гитлерюгенд появился в 1922 году как молодежный союз «Юнгштурм Адольф Гитлер», который должен был обучать и воспитывать будущих членов штурмовых отрядов (СА) и окончательно оформился в качестве национал-социалистического молодежного движения в городе Веймаре в 1926 году.
В задачи гитлерюгенда входило воспитание подрастающего поколения в духе идеологии национал-социализма, укрепление физического здоровья юных немцев, содействие приобретению трудовых навыков и получению начальной военной подготовки.
В последние годы существования Веймарской республики участников гитлерюгенда их старшие товарищи из нацистской партии нередко использовали как уличных бойцов в многочисленных силовых конфликтах с леворадикальными активистами.
Впоследствии в состав гитлерюгенда были включены созданный в 1929 году Союз немецких девушек, Национал-социалистический союз школьников и другие молодежные организации, призванные внедрить идеи национал-социализма в неокрепшие умы немецкого юношества.
В октябре 1931 года для контроля над деятельностью гитлерюгенда была введена должность рейхсфюрера молодежи НСДАП. В июне 1933 года, после прихода Гитлера к власти было создано отдельное ведомство по делам молодежи и появилась специальная должность фюрера германской молодежи. С марта 1939 года членство в гитлерюгенде для детей и юношества стало обязательным.
Организации гитлерюгенда подразделялись на детские (10-14 лет) и юношеские (15-18 лет) и охватывали всю территорию Германии. С приближением краха Третьего рейха на заключительном этапе Второй мировой войны нацистские власти Германии активно привлекали членов гитлерюгенда к выполнению работ на строительстве оборонительных сооружений, из наиболее подготовленных активистов гитлерюгенда формировались вспомогательные подразделения противовоздушной обороны, отряды ополчения (фольксштурм), а также диверсионно-террористические группы для противодействия наступлению войск союзников по антигитлеровской коалиции.
Но все это было потом, а в 1940 году Третий рейх был в зените военного и политического могущества. С началом военной кампании 1940 года во Франции, куда вместе с командиром отправился автор фотографий, на пленке появились ужасы войны: городские руины, груды кирпича и камня вместо жилых домов, магазинов и кафе как следствие бомбардировок немецкой авиации и обстрела тяжелыми гаубицами.
По мере продвижения вермахта вглубь Франции фотограф начал замечать не только успехи немецкой армии, но и количество жертв. На снимках то и дело появляются свежие могилы немецких солдат и офицеров. Судьба автора фотографий, как и его имя, остается неизвестной.