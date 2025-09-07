Детская армия Гитлера: как тренировали юных нацистов в годы войны

Фотограф Артур Бондарь опубликовал снимки, сделанные неизвестным солдатом вермахта в чине ефрейтора. Он служил водителем у одного из офицеров артиллерийской батареи 150-миллиметровых тяжелых полевых гаубиц. На кадрах, сделанных немецким фотолюбителем, запечатлен быт германских военнослужащих до и вскоре после начала Второй мировой войны. Он также отразил милитаризацию немецкого общества, сняв занятия членов гитлерюгенда — молодежной организации нацистской партии, которая охватывала в Третьем рейхе всех юношей и девушек в возрасте от 10 до 18 лет.

Гитлерюгенд появился в 1922 году как мо­ло­деж­ный союз «Юнг­штурм Адольф Гит­лер», который должен был обучать и воспитывать будущих членов штурмовых отрядов (СА) и окончательно оформился в качестве национал-социалистического молодежного движения в городе Веймаре в 1926 году.

В за­да­чи гитлерюгенда вхо­ди­ло вос­пи­та­ние под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния в ду­хе идео­ло­гии на­цио­нал-со­циа­лиз­ма, ук­ре­п­ле­ние фи­зического здо­ро­вья юных немцев, со­дей­ст­вие при­об­ре­те­нию тру­до­вых на­вы­ков и по­лу­че­нию на­чаль­ной во­енной под­го­тов­ки.

В последние годы существования Веймарской республики участников гитлерюгенда их старшие товарищи из нацистской партии нередко использовали как уличных бойцов в многочисленных силовых конфликтах с леворадикальными активистами.

Впоследствии в состав гитлерюгенда были включены созданный в 1929 году Со­юз немецких де­ву­шек, На­цио­нал-со­циа­ли­стический со­юз школь­ников и другие молодежные ор­га­ни­за­ции, призванные внедрить идеи национал-социализма в неокрепшие умы немецкого юношества.

В октябре 1931 года для контроля над деятельностью гитлерюгенда бы­ла вве­де­на долж­ность рейхс­фю­ре­ра мо­ло­де­жи НСДАП. В июне 1933 года, по­сле прихода Гитлера к власти было создано отдельное ведомство по делам молодежи и появилась специальная долж­ность фю­ре­ра германской мо­ло­де­жи. С марта 1939 года член­ст­во в гитлерюгенде для де­тей и юно­ше­ст­ва ста­ло обя­за­тель­ным.

Ор­га­ни­за­ции гитлерюгенда подразделялись на дет­ские (10-14 лет) и юно­ше­ские (15-18 лет) и охватывали всю территорию Германии. С приближением краха Третьего рейха на заключительном этапе Второй мировой войны нацистские власти Германии активно при­вле­кали членов гитлерюгенда к вы­пол­не­нию ра­бот на строи­тель­ст­ве обо­ро­нительных со­ору­же­ний, из наиболее подготовленных активистов гитлерюгенда фор­ми­ро­ва­лись вспо­мо­гательные под­раз­де­ле­ния про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны, от­ря­ды опол­че­ния (фольксштурм), а также ди­вер­си­он­но-тер­ро­ри­стические груп­пы для противодействия наступлению войск союзников по антигитлеровской коалиции.

Но все это было потом, а в 1940 году Третий рейх был в зените военного и политического могущества. С началом военной кампании 1940 года во Франции, куда вместе с командиром отправился автор фотографий, на пленке появились ужасы войны: городские руины, груды кирпича и камня вместо жилых домов, магазинов и кафе как следствие бомбардировок немецкой авиации и обстрела тяжелыми гаубицами.

По мере продвижения вермахта вглубь Франции фотограф начал замечать не только успехи немецкой армии, но и количество жертв. На снимках то и дело появляются свежие могилы немецких солдат и офицеров. Судьба автора фотографий, как и его имя, остается неизвестной.