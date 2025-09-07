Зачем американцы придумали историю с поиском затонувшего корабля

В 1985 году затонувший «Титаник» был обнаружен беспилотными системами, а в 1986-м океанолог Роберт Баллард совершил первое в мире погружение к кораблю-легенде. 2 сентября этот ученый сделал заявление: операция по изучению затонувшего корабля была секретной миссией по поиску затонувших атомных подлодок ВМС США.

Британский трансатлантический лайнер «Титаник» был крупнейшим кораблем для того времени. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он затонул по пути из Саутгемптона в Нью-Йорк из-за столкновения с айсбергом. На борту судна находилось больше двух тысяч человек, почти половина из которых погибла. Только спустя полтора часа после полного погружения «Титаника» под воду на место прибыл другой пароход, который подобрал уцелевших.

А вот атомная подводная лодка Scorpion затонула в Атлантическом океане во время тренировочного похода в 1968 году. Вместе с ней погиб весь экипаж из 99 человек. Достоверная причина случившегося до сих пор неизвестна, но есть версия, что тогда же произошел взрыв торпеды. Еще одна атомная субмарина Thresher потерпела крушение в 1963 году. Причиной стала трещина в сварном шве трубопровода забортной воды: вода заполнила машинный отсек.

Исследователь поисковой операции Роберт Баллард рассказал зарубежному телеканалу, что изучение «Титаника» на самом деле было засекреченными поисками Scorpion и Thresher. По словам ученого, пришлось придумать прикрытие для миссии, потому что иначе в СССР узнали бы о местонахождении подлодок, а США это было невыгодно.

Баллард заявлял об этом еще в 2008 году. Я думаю, что он выдает подробности порционно из-за договора о неразглашении. Возможно, он пытается хайповать, — рассказывает «Вечерней Москве» исследователь морских катастроф Евгений Несмеянов. — Есть слух, что американцы знали, где находится «Титаник», еще в 1970-х годах. А Баллард вместе с соруководителем экспедиции Жаном-Луи Мишелем отправился на поиски подлодок, которые, по имеющейся информации, лежали примерно в том же месте. Американцы, скорее всего, знали о местонахождении своих атомных подлодок. Но им нужно было удостовериться, что это точно те подлодки, и проверить, не было ли там утечки топлива и радиации.

При этом исследователям все равно пришлось прошерстить большую поисковую зону. Делали они это с помощью сонара-гидролокатора, который находит объекты под водой с помощью звуковых волн. Эту систему под названием «Арго» разработал Баллард. Она передавала изображение происходящего под водой на поверхность. При этом Баллард предложил использовать свою разработку для «Титаника», тем самым обеспечив надежное прикрытие.

В интернете сейчас много информации о том, что погружение Балларда прошло в 1985 году. Но очень важно подчеркнуть, что в тот год у ученых было слишком мало времени, чтобы провести какую-то съемку с беспилотниками, поэтому им пришлось вернуться туда в 1986 году. Тогда они успели заснять и «Титаник», и подлодки, — отметил исследователь в беседе с «Вечерней Москвой».

Алексей Мухин, политолог, глава Центра политической Информации:

Такую информацию неожиданно выдают только в том случае, если есть риск утечки. Передавая ее общественности первыми, они хотя бы могут контролировать ситуацию и подносить ее под нужным углом. Я не думаю, что обнародование может как-то повлиять на международные отношения между нашими странами. У всех государств были и есть свои секреты, поэтому никаких последствий от этого не будет.

