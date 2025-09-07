Посмертная «жизнь» Ленина: какие странные вещи происходили с мумией вождя

Более 90 лет Мавзолей на Красной площади остается одним из самых загадочных символов России. За это время он превратился не просто в памятник, а в объект, окутанный мифами, теориями заговора и леденящими душу историями. Что скрывает за своими гранитными стенами главная усыпальница страны?

Зачем Ленина положили в Мавзолей

Официальная версия гласит, что идея сохранить тело вождя родилась в народе — якобы большевиков забросали письмами с такой просьбой. Однако большинство современных историков считают, что настоящим инициатором был Иосиф Сталин.

Зачем? Ответ лежит в области символической власти. Сталин, по мнению экспертов, пытался создать в атеистическом государстве новую квазирелигию. Мавзолей стал ее храмом, а мумия Ленина — священной реликвией, объектом поклонения для миллионов советских людей. Это был гениальный ход: мертвый вождь становился вечным символом, на котором держался культ партии.

Ленина могли заморозить

Бальзамирование трупа пролетарского вождя проводилось под руководством биохимика Б.И. Збарского. Последний и заботился о содержании ленинских останков в нужном состоянии в течение тридцати лет, вплоть до своей собственной смерти в 1954 году.

В 1939 году при Министерстве здравоохранения СССР была организована научно-исследовательская лаборатория, занимавшаяся решением научно-практических задач, связанных с сохранением ленинского тела. Под лабораторию специально отвели одно из помещений внутри Мавзолея. Она просуществовала более полувека и в 1992 году вошла в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) как Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий.

Раз в полтора года тело вождя погружают в бальзамическую жидкость. Однако даже при отсутствии подобного «ухода» мумия способна не портиться несколько десятилетий.

Любопытно, что сначала член ЦИК Леонид Красин предложил подвергнуть тело В.И. Ленина заморозке. Причем идея нашла отклик у В. Молотова и Ф. Дзержинского. Но оказалось, что невозможно наладить бесперебойное снабжение морозильника электроэнергией, а значит, в случае отключения электричества останки вождя могли пострадать.

Приключения мумии в Тюмени

В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны мумия В.И. Ленина была эвакуирована в Тюмень. Ее разместили на втором этаже здания, где сегодня находится главный корпус Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Эта информация, конечно, была закрытой, но слухи все равно ходили. Сотрудники учебного заведения рассказывали, что во время своего пребывания в Тюмени ленинская мумия стала покрываться черной плесенью и академика Збарского за это чуть не расстреляли. Но он каким-то чудом смог избавить мумию от напасти и таким образом сохранил себе жизнь.

В апреле 1945 года тело вновь вернули в столицу.

В Мавзолее лежит вовсе не Ленин?

Данная версия возникла благодаря эксперту ЦНЭАТ А.Н. Колмыкову, который на основании криминально-портретной экспертизы имеющихся в наличии фотоснимков Ленина пришел к сенсационным выводам.

Так, он считает, что на фотографиях с подписью «В.И. Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года» и «Тело В.И. Ленина в Доме Союзов» (1927 г.) запечатлен совсем не тот человек, которого мы видим на снимках молодого Ульянова.

По мнению конспирологов, Ленина могли подменить, когда он находился в Германии. Настоящий Ульянов мог не согласиться возглавить переворот в своей стране, и тогда его, вероятно, ликвидировали, а вместо него появился немецкий агент. А всем известная ленинская картавость – это не что иное, как иностранный акцент. Правда, чтобы уверенно утверждать факт подмены, требуются сведения о том, что в молодости Владимир Ульянов не имел дефектов речи. А этого пока никто подтвердить не может.

Ленин жив?!

Несколько лет назад в Сети появилась загадочная запись из Мавзолея, сделанная пленочной камерой. На ней видно, как ленинская мумия поднимает левую руку, затем всем телом тянется вперед и потом падает назад в саркофаг. Записью заинтересовались американские исследователи паранормальных явлений во главе с профессором Филадельфийского университета механики Джоном Капри-младшим. Они разобрали ее и заявили, что это - не фотомонтаж и не спецэффекты.

«Более того, цифры раскадровки и время, "бегущее" вверху экрана, на сто процентов соответствует нормативам, используемым камерами в Мавзолее», - написал Капри в статье, посвященной феномену.

Капри и его коллеги даже попытались прорваться к телу вождя, чтобы обследовать его на предмет тайного воскрешения. Но охрана Мавзолея не пошла им навстречу. Тем не менее история породила множество баек о том, что мумия уже давно подает признаки жизни и это неоднократно фиксировалось служащими Мавзолея и Кремля. Выдумывают даже, что по ночам вождь встает из саркофага и бродит по Кремлю.

Особенно легенда приглянулась коммунистам. Мол, неспроста в советское время существовал лозунг: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»