Раскрыт неожиданный факт о Льюисе Кэрролле, связанный с Нижним Новгородом

Известный английский писатель Льюис Кэрролл жил в Нижнем Новгороде в 1867 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Интересным фактом из жизни Кэрролла поделилась художница Дарья Журавлева, которая открыла выставку своих работ в Законодательном собрании. Серия ее скетчей посвящена Алисе и дворикам старого Нижнего.

А в Арзамасе появилась «Галерея промыслов и ремесел», которую открыла Марина Антонова.

«Две таких разных художницы — по возрасту, стилю, технике. А объединяет их одинаково сильная любовь к родному краю. Каждой говорю огромное спасибо и желаю творческих побед», — написал Люлин.

