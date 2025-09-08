Приметы на 8 сентября: когда наши предки ждали раннюю зиму

В православии вспоминают 8 сентября святую мученицу Наталью и ее мужа Адриана из Никомидии. В народном календаре предки отмечали Наталью Овсяницу и Адриана Осеннего.

С этого дня считалось хорошей приметой косить овес. Из молотых зерен нового урожая варили кисель и пекли блины: "Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла". Считалось, что если съесть блюда - богатый урожай будет в будущем году. Уборку овса заканчивали своеобразным действом: последний сноп вносили в дом с шутками и прибаутками. Считалось, что так можно счастье утроить. Хорошей приметой было срезать ветку рябины. Если ветка быстро засыхала - дома жди ссоры, а оставалась долго зеленой - к счастью и богатству. В этот день не работали в саду, считалось, что иначе все запасы пропадут. Нельзя было переедать: нищенствовать пойдешь. Нельзя жаловаться на судьбу - втрое проблем больше будет.

Если заметили, что хороший урожай рябины - к морозу. Не опали листья березы и дуба - к суровой зиме.

Лошадь бьет задней ногой в стойле - к ненастью. Утром холодно - жди раннюю зиму. Дождь идет - долгое бабье лето будет. Слышен стук дятла - скорей всего дождь пойдет.