Как судили преступников из японских «отрядов смерти»

За четыре года войны США внесли ощутимый вклад в общую Победу. Но единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия до сих пор считается морально неоправданным. Жертвами бомбардировки стали более 200 тысяч человек. Однако даже эта катастрофа не заставила Японию капитулировать. Война закончилась лишь после того, как советские войска разгромили Квантунскую группировку. Корреспондент «МИР 24 Анастасия Глебова о решающей точке в победе во Второй мировой.

В Хабаровске в 1941 году проживало 200 тысяч гражданского населения. Для этого советского города специальный отряд Квантунской армии Японии готовил бактериологическую бомбу керамические снаряды, начиненные насекомыми, зараженными чумой. По Амуру зараза очень быстро добралась бы до соседних городов, что гарантировало огромный и неконтролируемый масштаб поражения.

Бактериологическое оружие разрабатывали сотрудники «отряда 731, который базировался на территории оккупированного японцами Харбина.

Иван Крюков кандидат исторических наук, директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова «Они разрабатывали средства доставки. В частности, была придумана керамическая бомба. Обычная бомба, когда начиняешь биомассой блохами или вшами, при взрыве они уничтожаются. Кому-то удавалось выжить и нести эту смертоносную угрозу. Керамическая бомба просто падала, разбивалась.

К началу Второй мировой японские милитаристы близко подошли к советской границе. Поэтому уже в 1938-м был создан Дальневосточный фронт со штабом в Хабаровске. Это оперативно-стратегическое объединение войск численностью более миллиона человек. Страна Советов готовилась держать удар и с запада, и с востока.

В 1941 году Императорская армия Японии насчитывала 51 пехотную дивизию и 58 бригад. Численность почти 2,5 миллиона человек. К началу 1945-го увеличила ее минимум в два раза, в том числе за счет Квантунской армии, которая дислоцировалась на захваченных территориях.

Кирилл Котков востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, эксперт-аналитик МГИМО «Они продвигали проект, который назывался «Великая восточная азиатская сфера процветания, или Восемь углов под одной крышей. То есть, предполагалось создать такой союз формально независимых государств Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, во главе которого стояла бы Японская империя.

Еще 18 сентября 1931 года империалисты начали вторжение в китайскую Маньчжурию. На захваченной территории было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, во главе которого поставили последнего императора государства Цин Пу И.

«С 1912 по 1949 год в стране фактически шла непрекращающаяся вялотекущая гражданская война. И если до 1927 года это была война между генералами и милитаристами, которые контролировали те или иные районы страны, то с 1927 года это была уже война между правительственными войсками Гоминьдана и китайскими коммунистами во главе с Мао Цзэдуном, рассказал Кирилл Котков.

13 декабря 1937-го был захвачен Нанкин. Шесть недель в городе происходили массовые поджоги, грабежи, изнасилования и убийства мирного населения. Офицеры соревновались, кто больше уничтожит беззащитных людей. Историки это назвали «нанкинской резней. Ее жертвами стали почти 300 тысяч человек.

Борис Ковалев ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Института обороны и блокады Ленинграда «Когда говорим о нацистской Германии, мы вспоминаем Освенцим, мы вспоминаем жесточайшие опыты доктора Менгеле, где в качестве жертв выступали в том числе и советские военнопленные. Все-таки мы там говорим о, наверное, сотнях жертв его экспериментов. Что касается японцев, то здесь мы говорим даже не о тысячах. А мы говорим о десятках тысяч жертв.

Гитлер называл японцев «арийцами Востока. Особой жестокостью отличались сотрудники отряда смерти, расположенного под Харбином, русским городом, который в 1931-м стал жертвой японской экспансии. Здесь ученые ставили опыты на живых людях китайцах, корейцах и русских. Пленников называли «бревнами, максимально обезличивая. Набирали подопытных прямо на улицах.

Ли Фэнцинь дочь пострадавшего «Мои дедушка и мать все время ждали возвращения моего отца. Когда они уже были при смерти, просили меня продолжать искать его. Когда стало известно, что мой отец один из подопытных лаборатории смерти, мы с братом пришли туда, где был лагерь. Я опустилась на колени и, глядя в небо, закричала «Папа!.

Их заражали тифом, холерой, чумой, сибирской язвой. Если пациент выздоравливал, инфицировали снова. Проводили вивисекцию вскрытие живых людей, без анестезии. Ампутировали конечности, пришивали их на другие участки тела, вызывали ожоги и изучали обморожение тоже на живых подопытных, чтобы понять пределы выживания человека.

Гао Юйбао начальник отдела «Музея доказательств преступлений «отряда 731» «Хотя лаборатория полностью разрушена, на стенах эти дырки. Здесь были трубы, по которым шел аммиак, чтобы подопытным было холодно. Цель очевидна: они уже думали, как вести бактериальную войну в регионах, где часто бывают морозы, имея в виду территории СССР.

Кроме 731-го, был еще один отряд №100. Он занимался заражением животных особо опасными инфекциями: чума, тиф, холлера, сибирская язва. Задача - с помощью инфицированного скота уничтожать население захваченных стран.

А еще 516-й отряд. Здесь испытывали химическое оружие. На специальном полигоне жертв привязывали к столбам и распыляли на них ядовитые вещества. Одна из задач японских химиков - разработать химическое оружие, которое будет действовать только на русских и китайцев.

Японскими милитаристами был разработан план «Особые маневры Квантунской армии, в ходе которого планировалось за шесть месяцев выйти к Байкалу. Для этого захватить Владивосток, Благовещенск, Биробиджан и Хабаровск. «И Япония, в свою очередь, рассчитывала захватить Монголию, чтобы через нее выйти на бутылочное горлышко Сибири. Это кругобайкальский участок железной дороги. Там монгольская граница, она довольно близко подходит к Байкалу, чтобы отрезать Дальний Восток от остальной части нашей страны, пояснил Кирилл Котков.

В ходе советско-японского конфликта 1939 года и боев при Халхин-Голе японская агрессия в отношении Монголии была отражена. Во время Великой Отечественной монгольские братья отблагодарили СССР за помощь. 22 июня 1941 года Монголия объявила войну Германии. «Чуть ли не каждый пятый конь в Красной армии был монгольским именно во время Великой Отечественной войны. Здесь монголы тоже оказывали содействие, как и союзные войска. Поскольку мы понимаем, что наступление шло через Гоби, через Хинган, включая и внутреннюю Монголию, отметил Борис Ковалев.

Напасть на Советский Союз Япония планировала 29 августа 1941 года. Была выбрана стратегия «Спелой хурмы развязать войну, когда Гитлер возьмет Москву. Но после того, как враг был отброшен от столицы, произошел перелом в битве под Сталинградом, Красная Армия перешла в наступление, и японцы не решились объявлять войну.

После атаки на американский Перл-Харбор японцы с трудом контролировали захваченные территории в Китае. Сопротивление милитаристам продолжалось. Росло партизанское движение. Еще в 1938-м Мао Цзэдун разработал теорию партизанской войны, которая помогла китайцам выматывать врага, собирать информацию о критической инфраструктуре противника. Эти данные потом помогут ослабить позиции Квантунской армии.

О тех боях много легенд ходит. Например, как армия Мао остановилась в горах провинции Гуйчжоу на юго-западе страны раненых подлечить. В местной деревне было только одно лекарство, особая настойка. Называлась так же, как и деревня - Маотай. Солдаты, которые тогда выжили, потом стали генералами. И пристрастие соратников Мао к Маотаю, конечно же, осталось.

После падения Берлина СССР выполнил ялтинские обязательства. 9 августа 1945 года началась Маньчжурская наступательная операция. Руководил маршал Александр Василевский. В ней, по факту, участвовали победители, те, кто брал рейхстаг и освобождал Европу от фашистов.

«Это была полноценная подготовка фронтовиков, которые участвовали в освобождении Европы. Их привозили в тайгу, рассказывали, показывали. Там они тренировались, понимали, что такое наши мари, это все-таки не болота, которые есть в европейской части страны, это немного другая история. Тренировались по передвижению и перетаскиванию танков, плюс ощущение влажности, пояснил Иван Крюков.

На Дальнем Востоке сформировали три фронта. Тактика была нацелена на то, чтобы оставить Квантунскую армию без поддержки войск, расположенных в Северном Китае и Корее. Ее территорию тоже оккупировали японцы еще в начале XX века. Здесь захватчики были такими же жестокими и беспощадными: от запрета на родную речь до сексуального рабства и убийств. По оценкам американского исследователя Рудольфа Руммеля, потери корейцев в результате экспансии составили не менее 400 тысяч человек.

Забайкальский фронт должен был наступать со стороны Монголии при поддержке Монгольской народно-революционной армии и под командованием маршала Родиона Малиновского. Навстречу из Приморья выдвигался 1-й Дальневосточный под руководством маршала Кирилла Мерецкова. Второй Дальневосточный фронт из Приамурья вместе с Амурской флотилией во главе с генералом армии Максимом Пуркаевым. Задача окружить, вынудить к капитуляции или уничтожить врага.

Японцы возвели 17 укрепрайонов. Установили на границе с Маньчжурией более восьми тысяч огневых точек. Были подготовлены отдельные отряды смертников «тэйсинтай. Они бросались на советские танки и взрывали себя. Также были сформированы подразделения «живых авиабомб самолетов, начиненных взрывчаткой, которые шли на таран. Но Дальневосточная операция оказалась молниеносной. За четыре года войны с США японцы потеряли 1 миллион 740 тысяч человек. За три недели боев в Маньчжурии почти 700 тысяч. Из них 100 тысяч безвозвратные.

За три дня до начала маньчжурской операции американские B-29 сбрасывают ядерные бомбы сначала на Хиросиму, а затем Нагасаки. 200 тысяч погибших в одно мгновение. Но даже это не сломило японцев. Удар по мирным городам Вашингтон хотел использовать для шантажа Москвы. Уже в 1949-м году был готов план ядерных бомбардировок СССР.

Через шесть дней после начала маньчжурской операции, 15 августа 1945 года император Японии заявил о готовности принять капитуляцию. Но отдельные части японцев продолжали сопротивляться.

10 августа 1945 года правительство Японии заявило о готовности принять капитуляцию. Это произошло всего через день после начала Маньчжурской наступательной операции.

Меньше чем через три недели, 2 сентября 1945 года в 9 часов 2 минуты утра по токийскому времени в водах Тихого океана, на линкоре «Миссури, была официально закончена Вторая мировая война.

Японские военные преступники, особенно участники «отряда смерти 731, пытались уйти от наказания. Во время Токийского процесса им это почти удалось. Главный идеолог подразделения микробиолог Сиро Исия нашел убежище в США в обмен на результаты бесчеловечных опытов. Но в 1949 году в Хабаровске состоялся отдельный суд.

Судебный процесс проходил здесь, в актовом зале. Часть сидений в этой зоне специально демонтировали. Вместо них поставили заграждения, за которыми разместили подсудимых 12 человек. Рядом конвой, четыре военных переводчика и стенографисты. Военный трибунал заседал на сцене. В центре председатель вместе с комиссией, справа, за отдельным столом, государственный обвинитель. Совсем рядом с кулисами секретари, а также адвокаты восемь человек из Хабаровска и Москвы.

Заседания были открытыми как для журналистов, так и для зрителей.

«Трансляция шла на улицы города, в частности, на Комсомольскую площадь, которая находится рядом с Домом офицеров. И люди от услышанного падали в обморок, рассказал Иван Крюков.

Вина всех подсудимых была доказана. Они получили сроки заключения от 3 до 25 лет. Спустя время они вернулись на родину.

В течение нескольких десятилетий под гнетом японских милитаристов находились более 150 миллионов человек. Самые большие потери у Китая, 35 миллионов граждан. В стране ведут свой отсчет начала Второй мировой войны: с 1931 года, когда была оккупирована Маньчжурия. Героическое сопротивление китайского народа не позволило японцам напасть на Советский Союз и позволило странам антигитлеровской коалиции бросить силы на борьбу с фашистской Германией. А для Китая эта военная катастрофа стала в том числе шагом к независимости и самоопределению.

В 1946 году в Москву из Харбина было доставлено необычное письмо. На красном шелке длиной 717 метров десятки тысяч подписей жителей китайского города. Так они выразили свою признательность Советской армии и народу за помощь в борьбе с японскими агрессорами.