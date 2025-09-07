Правда ли, что американский футбол родом из древней Руси

У американцев свой футбол, правилами больше напоминающий регби. Он более жесткий и зрелищный, что во многом и сделало его неотъемлемой частью культуры США. Однако мало кто знает, что в России существовала игра, которая по своим правилам и духу напоминает американский футбол и регби. Речь о киле, появившейся еще во времена Новгородской республики. Некоторые исследователи даже задаются вопросом: а не могла ли кила стать прародительницей американского футбола?

Что такое кила

Кила — это древнерусская народная игра с мячом, которая была популярна еще в X—XIII веках. Она требует от игроков физической силы, ловкости и тактического мышления. В отличие от современных видов спорта, в киле нет строгого правила относительно количества игроков: в игру может вступить любое число участников. Команды в киле называются “ватагами”.

Для игры используется прямоугольная площадка, разделенная на две половины. Размеры площадки опять же варьируются в зависимости от количества участников. На каждой половине находится так называемый “город” — зона, куда игроки должны доставить мяч, чтобы заработать очко. Покрытие площадки может быть самым разным: от земли и песка до снега, что делает килу универсальной игрой для любого времени года.

Главный атрибут килы — это набивной мяч, который воссоздан по археологическим находкам. Формой он напоминает приплюснутую тыкву, а его вес достигает полутора килограммов. Мяч шьется из двух кружков и полоски кожи, но также существуют варианты с четырехлепестковым кроем. Один из таких мячей, датируемый XVI веком, был найден при раскопках в Москве. Это подтверждает, что кила была популярна на протяжении многих веков.

Правила игры

Правила килы достаточно просты, но имеют свои уникальные особенности. Например, если мяч находится на земле, поднимать его руками нельзя. Игрок может ударить по мячу ногой, чтобы он поднялся в воздух, и только тогда его может схватить руками другой игрок. Навешивать таким образом самому себе нельзя. Этот принцип называется “земля-воздух”. В отличие от американского футбола, где мяч можно пасовать вперед только один раз за розыгрыш, в киле разрешены передачи в любую сторону.

Также в киле игроки могут атаковать любого соперника, независимо от того, держит он мяч или нет. Однако существуют определенные ограничения: запрещены захваты за шею, удары по ногам, подножки и “куча-мала”, когда несколько игроков наваливаются на одного. Судей в киле, как правило, нет. Решение о нарушении правил принимается самими игроками или зрителями.

Социальное значение

Кила была не просто развлечением, но и важным элементом общественной жизни. Проигрыш считался большим позором, а победа приносила игрокам уважение и почет. Победители становились героями деревни, и собирали на себе восхищенные взгляды девушек. К проигравшим же до следующей Масленицы (масштабные “битвы” обычно приурочивались к праздникам) приклеивалось обидное прозвище “киловники", что служило напоминанием о поражении. Кроме того, известны случаи, когда в килу играли “на интерес”. Например, в северных регионах выигравшие могли получить право рыбалки или охоты в самых лучших местах.

Что касается предположений, что кила была прародительницей американского футбола или регби, то никаких подтвержденных данных об этом нет. Но схожесть правил оставляет широкое поле для фантазий.