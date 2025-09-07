Какие еврейские фамилии русские считают своими

В мире генеалогии и антропонимики (науки о именах) существует немало мифов. Один из самых распространенных — попытка определить национальность человека исключительно по звучанию его фамилии. Уверены, что все фамилии на «-ич» — русские, а на «-ский» — польские? История приготовила для вас несколько сюрпризов.

Еврейские или все же русские фамилии

Распространено убеждение, что фамилии с окончаниями «-ич» (Абрамович) или «-ский» (Высоцкий) являются исключительно русскими. На деле это не так. Такие окончания характерны также для польских, украинских и белорусских родовых имен. Зачастую они указывают не на национальность, а на географическую принадлежность, обозначая место, откуда произошел род.

Отдельную группу составляют «семинарские» фамилии вроде Рождественский или Преображенский, которые давались выпускникам духовных училищ в Российской империи. Они имеют сугубо русское происхождение и к еврейским корням отношения не имеют.

Фамилии, где встречаются суффиксы «-ов», «-ин», не всегда являются русскими. Их происхождение может быть разным. Некоторые фамилии выбирались с учетом профессии, имени родителей. Часто они русифицировались во время записи в документы. Не многие догадываются, что Рахманинов – фамилия, которая славится еврейским происхождением и обозначает «милостивый». Хотя она относится к русскому композитору.

Как называют евреев

Во времена Екатерины II наблюдалась массовая иммиграция евреев в Россию. Произошло это после примирения с Польшей. Чтобы прижиться среди русских, они часто брали себе русские фамилии: Каганович, Мединский и прочие.

Существует еще группа фамилий, которые не считаются еврейскими. Но исторически так сложилось, что их носят именно люди этой национальности: Поляков, Захаров, Яковлев.

Русские евреи получали фамилии с учетом выбранной профессии, либо рода деятельности их родителей. Школьников – фамилия, которая является еврейской и используется на территории России. Она появилась от слова «школьник», что раньше обозначало служку в украинской церкви. Еще несколько популярных фамилий — Шеломов, Сапожников, Красильщиков. Это одна из особенностей евреев, которая сохранилась от предков и существует до настоящего времени. Уже с этих слов можно понять, чем занимался человек. Галкин, Лавров, Шувалов, Долин относятся к евреям. Абрамов — фамилия российского происхождения, в ней отсутствуют еврейские корни.

Так что не стоит делать выводы, только услышав фамилию. Для начала необходимо немного узнать о человеке, его профессии, предках. Только так можно действительно понять национальность. Происхождение каждой фамилии имеет длинную историю.